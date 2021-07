Tour de France 2014 en Direct TV + Video Replay Etape 17

Voici comment voir en direct la 17ème étape du tour de France 2014. Le tour de France se poursuit ce mercredi 23 juillet avec la 17ème étape du Tour qui aura lieu ce mercredi. Il est possible de regarder en direct cette nouvelle étape du TDF 2014 sur France 3 et France 2 dès 13h50, coup d’envoi du départ de la 17ème étape du Tour de France. Tout au long du parcours de la 17ème étape du Tour de France 2014 qui s’étale sur 124.5 km avec une arrivée à Saint-Lary Pla d’Adet (Hautes-Pyrénées), vous pouvez voir le Tour de France 2014 en live sur le web avec votre tablette, votre ordinateur et votre smartphone. Le résumé de la 17ème étape du Tour de France 2014 avec le replay vidéo de l’étape du jour est disponible ici même avec les résultats complets de l’étape du jour du Tour de France 2014.

Après une seizième étape qui s’est soldée par la victoire de Michael Rogers, les coureurs entament en ce mercredi 23 juillet l’étape suivante qui débute de Saint-Gaudens pour une arrivée à Saint-Lary Plat d’Adet après plus de 124 km de parcours dans les montagnes.

La seizième étape consistait à parcourir la distance de Carcasonne à bagnères-de-Luchon qui était de 237,5 km après une pause d’un jour, la deuxième journée de repos depuis le début de la compétition.

Pour résumer rapidement la seizième étape, on a été très surpris par la prestation de Michael Rogers qui, à 4,5 kilomètres de la ligne, a donné tout ce qu’il avait dans le ventre en accélérant et en décrochant la victoire après 12 ans de sa première participation au Tour de France. A 35 ans , il a relevé avec brio cette étape de la compétition.

Thibaut Pinot a lui aussi fait preuve d’une accélération incroyable. Ainsi, il a piqué la troisième place à Romain Bardet et le maillot Blanc. La quatrième place a été occupée par Jean-Christophe Péraud.

En ce 23 juillet 2014, les coureurs doivent venir à bout de 124,5 Km, une distance inférieure à celle de l’étape précédente, de Saint-Gaudens à Saint-Lary Plat d’Adet. Nous verrons si Michael Rogers pourra toujours tenir ce rythme et décrocher encore une victoire de plus.

Video Etape 17 Tour de France 2014

Pour voir la 17ème étape en live du Tour de France 2014, branchez-vous sur France 2 à la télévision. En direct TV et sur Internet en live streaming, vous pouvez voir la 17ème étape du Tour de France 2014 avec le player web à installer simplement.

Sur votre ordinateur, iPad, téléphone mobile ou tablette tactile, vous saurez tout ici. Revenez ici sur Tixup le site qui offre aux fans de cyclisme tout ce qu’il faut pour vivre le Tour de France 2014 en live, avec le direct, les vidéos résumés des étapes du Tour, les classements…

17ème étape du Tour de France 2014 en streaming

Rendez-vous ce mercredi 23 juillet pour regarder en direct la dix-septième étape du Tour de France en direct live sur France 3 à partir de 13h50 et sur France 2 dès 14h50 ainsi qu’en direct streaming web sur Internet.

Dès 13h50, coup d’envoi du départ de la 17ème étape du Tour de France 2014 de Saint-Gaudens (Haute Garonne), vous pouvez regarder en live direct le TDF 2014 sur la chaîne France 3 pour suivre la suite du Tour sur France 2 dès 14h50 ainsi qu’en live streaming sur Internet. C’est ici que le Tour de France est à voir!

