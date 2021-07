Retransmission Etape 16 du Tour de France en Direct TV et Streaming sur Internet

Voici comment voir en direct la 16ème étape du tour de France 2014. Le tour de France se poursuit ce mardi 22 juillet avec la 16ème étape du Tour qui aura lieu ce mardi après un jour de repos bien mérité. Il est possible de regarder en direct cette nouvelle étape du TDF 2014 dans son 101ème édition sur France 3 et France 2 dès 13h50, coup d’envoi du départ de la 16ème étape du Tour de France. Tout au long du parcours de la 16ème étape du Tour de France 2014 qui s’étale sur plus de 237 km avec une arrivée à Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne), vous pouvez suivre le Tour de France 2014 en live sur le web avec votre tablette, votre ordinateur et votre smartphone. Le résumé de la 16ème étape du Tour de France 2014 avec le replay vidéo de l’étape du jour est disponible ici même avec les résultats complets de l’étape du jour du Tour de France 2014.

Après une courte pause d’un jour qui est le deuxième jour de repos depuis le début de la compétition, les coureurs reprennent la route. En effet, Les cyclistes doivent à présent se préparer pour une nouvelle étape du Tour de France, la seizième de la compétition.

Les cyclistes ont pu souffler un peu durant la journée de repos à Carcasonne, mais à présent ils doivent reprendre la compétition. Ce mardi 22 juillet, les sportifs entameront la seizième étape de la compétition. Le parcours s’étale de Carcassonne, les cyclistes devront donc à ce niveau faire face à 237,5 km pour une arrivée à Bagnères-de-Luchon.

A l’issue de l’étape précédente de Tallard – Nîmes, soit 222Km, Alexander Kristoff se réjouissait de sa victoire. Le norvégien, membre de l’équipe Katusha, a été suivi par l’australien Heinrich Haussler et le slovaque Peter Sagan (Maillot vert du Tour).

Pour ce qui est des Français, Bryan Coquard de l’équipe Europcar se positionne à la sixième place. L’italien Vincenzo Nibali d’Astana a bien conservé le maillot jaune. Ce dernier a confié que cette 15éme étape était très difficile et surtout dangereuse le poussant à ne pas prendre de risque. Le coureur avoue que cette complicité avait pour origine le vent qui soufflait sur le côté. Prendra-t-il plus de risque pour la seizième étape?!

Video Etape 16 Tour de France 2014

Pour regarder en direct la 16ème étape en live du Tour de France 2014, rendez-vous sur France 2 à la télévision.

16ème étape du Tour de France 2014 en streaming

Branchez-vous ce mardi 22 juillet pour suivre en direct la seizième étape du Tour de France en direct live sur France 3 à partir de 13h50 et sur France 2 dès 14h50 ainsi qu’en direct streaming web sur Internet.

Dès 13h50, coup d’envoi du départ de la 16ème étape du Tour de France 2014 de Carcassonne, vous pouvez voir en live direct le TDF 2014 sur la chaîne France 3 pour suivre la suite du Tour sur France 2 dès 14h50 ainsi qu’en live streaming sur Internet. C’est ici que le Tour de France est à voir!

