Voir le Tour de France en Direct TV : Etape 13 du TDF en Video Streaming Live sur Internet

Voici comment regarder en direct la 13ème étape du tour de France dans son 101ème édition. Le tour de France se poursuit ce vendredi 18 juillet avec la 13ème étape du Tour qui aura lieu. Il est possible de voir en direct cette nouvelle étape du TDF 2014 sur France 3 et France 2 dès 13h50, coup d’envoi du départ de la 13ème étape du Tour de France. Tout au long du parcours de la 13ème étape du Tour de France 2014 qui s’étale sur plus de 197,5 km avec une arrivée à Chamrousse, vous pouvez voir le Tour de France 2014 en live sur le web avec votre tablette, votre ordinateur et votre smartphone. Le résumé de la 13ème étape du Tour de France 2014 avec le replay vidéo de l’étape du jour est disponible ici même avec les résultats complets de l’étape du jour du Tour de France 2014.

Après une 12ème étape assez corsée reliant Bourg-en-Bresse à Saint-Etienne, les cyclistes doivent entamer dès 12h10 la treizième étape du Tour de France. Après avoir parcouru 185.5 km, les cyclistes doivent parcourir pour cette nouvelle étape de la compétition 197,5 Km pour arriver à Chamrousse.

Au cours de la douzième étape s’étalant de Bourg-en-Bresse à Saint-Etienne, Vincenzo Nibali portant le maillot jaune est le premier à être venu à bout des 185.5 km. Peter Sagan portant le maillot vert vient en deuxième position à ce stade de la compétition. Quant à Joaquim Rodriguez portant le maillot à point et Romain Bardet portant le maillot blanc, ils arrivent respectivement en troisième et quatrième place à ce niveau.

Aujourd’hui, les cyclistes passent par la treizième étape de la course celle de Saint-Etienne – Chamrousse. Le départ de Saint-Etienne sera annoncée à 12h10. Ce point de départ est une Ville-étape pour la 25e fois. Cette étape sera un peu plus longue que l’étape précédente et sera plus rude pour certains cyclistes avec le Col de la Croix de Montvieux qui s’étale sur 8 km de montée à 4.1% (catégorie 3) et le Col de Palaquit de 14.1 km de montée à 6.1% (catégorie 1) et une belle montée de 18,2 km à 7,3% de catégorie H.

Video Etape 13 Tour de France 2014

Pour regarder la 13ème étape en live du Tour de France 2014, rendez-vous sur France 2 à la télévision. En direct TV et sur Internet en live streaming, vous pouvez voir la 13ème étape du Tour de France 2014 avec le player web à installer simplement.

Sur votre ordinateur, iPad, téléphone mobile ou tablette tactile, vous saurez tout ici. Revenez ici sur Tixup le site qui offre aux fans de cyclisme tout ce qu’il faut pour vivre le Tour de France 2014 en live, avec le direct, les vidéos résumés des étapes du Tour, les classements…

13ème étape du Tour de France 2014 en streaming

Branchez-vous ce vendredi 18 juillet pour suivre en direct la treizième étape du Tour de France en direct live sur France 3 à partir de 13h50 et sur France 2 dès 14h50 ainsi qu’en direct streaming web sur Internet.

Dès 13h50, coup d’envoi du départ de la 13ème étape du Tour de France 2014 de Saint-Étienne, vous pouvez voir en live direct le TDF 2014 sur la chaîne France 3 pour suivre la suite du Tour sur France 2 dès 14h50 ainsi qu’en live streaming sur Internet. C’est ici que le Tour de France est à voir!

