Streaming Tour de France > 12ème étape en direct tv et live sur Internet

Voici comment voir en direct la 12ème étape du tour de France dans son 101ème édition. Après la reprise, le tour de France se poursuit ce jeudi 17 juillet que la 12ème étape du Tour qui aura lieu. Il est possible de regarder en direct cette nouvelle étape du TDF 2014 sur France 3 et France 2 dès 13h50, coup d'envoi du départ de la 12ème étape du Tour de France. Tout au long du parcours de la 12ème étape du Tour de France 2014 qui s'étale sur plus de 185,5km avec une arrivée à Saint-Etienne, vous pouvez voir le Tour de France 2014 en live sur le web avec votre tablette, votre ordinateur et votre smartphone.

Pour ce 12ème jour de compétition, les coureurs du Tour de France 2014 s’élanceront de Bourg-en-Bresse pour une arrivée à Saint-Etienne prévue à 17h18. La douzième étape du Tour de France comporte un premier sprint au 39ème kilomètres qui permettra surement à quelques leaders de prendre la tête et de se séparer du peloton.

La douzième étape du Tour de France 2014 compte, entre autre, deux cols et deux côtes que les cyclistes doivent affronter. Le premier col est au 58ème kilomètre. Le col de Brouilly s’étend sur une distance de 1,7km de montée à 5,1%. Quant au deuxième col c’est le col des Brosses qui croisera les coureurs au 138ème kilomètre et comporte une montée de 15.3 km à 3.3% (catégorie 3). Quant aux côtes, la première, Côte du Saule-d’Oingt, est au 83ème kilomètre et s’étend sur 3.8 km de montée à 4.5% (catégorie 3) alors que la deuxième et dernier côte est au 164ème kilomètre avec un parcours de 9.8 km de montée à 2.9%, il s’agit de la Côte de Grammond qui est de catégorie 4.

Hier, le coureur slovaque, Peter Sagan, a tenté une échappée à l’approche d’Oyonnax. Cependant, il a rapidement été rattrapé et sa tentative vouée à l’échec. Ce jeudi 17 juillet, Peter Sagan qui porte le maillot de leader du classement par points pourrait retenter encore une fois de prendre le large au pays des Verts!

Rappelons que la 12ème étape s’étale sur 185,5 kilomètres avec un départ de Bourg-en-Bresse et une arrivée à Saint-Etienne.

Video Etape 12 Tour de France 2014

Pour voir la 12ème étape en live du Tour de France 2014, branchez-vous sur France 2 à la télévision. En direct TV et sur Internet en live streaming, vous pouvez regarder la 12ème étape du Tour de France 2014 avec le player web à installer simplement.

12ème étape du Tour de France 2014 en streaming

Rendez-vous ce jeudi 17 juillet pour regarder la douzième étape du Tour de France en direct live sur France 3 à partir de 13h50 et sur France 2 dès 14h50 ainsi qu’en direct streaming web sur Internet.

Dès 13h50, coup d’envoi du départ de la 12ème étape du Tour de France 2014 de Bourg-en-Bresse, vous pouvez regarder en live direct le TDF 2014 sur la chaîne France 3 pour suivre la suite du Tour sur France 2 dès 14h50 ainsi qu’en live streaming sur Internet.

