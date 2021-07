Streaming Tour de France > 10ème étape en direct live + vidéo sur Internet

Suivez en live direct la dixième étape de cette 101ème édition du Tour de France. C’est ce lundi 14 juillet que la 10ème étape du Tour de France 2014 aura lieu et il est possible de regarder en direct cette nouvelle étape du TDF sur France 3 et France 2 dès 13h50, coup d’envoi du départ de la 10ème étape du Tour de France. out au long du parcours de la 10ème étape du Tour de France 2014 qui s’étale sur plus de 161km, vous pouvez voir le Tour de France 2014 en live sur le web avec votre tablette, votre ordinateur et votre smartphone. La video de la 10ème étape du Tour de France 2014 avec le replay résumé de l’étape du jour est disponible ici même avec les résultats complets de l’étape du jour du Tour de France 2014.

Ce lundi 14 juillet 2014, les coureurs partiront de Mulhouse pour une arrivée à la Planche des Belles Filles dans la Haute-Saône. Cette ville a fait sa première apparition parmi les sites d’arrivée du Tour de France en 2012 et la première victoire était signée par Christopher Froome dont l’équipe, Sky, a fait coup double à l’époque.En effet, en 2012, Christopher Froome a remporté l’étape dont l’arrivée était à la Planche des Belles Filles alors que son coéquipier Bradley Wiggins a réussi à s’accaparer le maillot jaune!

Le parcours de cette 10ème étape s’étale sur 161,5 km et comporte sept cols et côtes dont quatre de catégorie 1, deux de catégorie 2 et un col de catégorie 3. La tension devrait battre son plein lors de cette dixième étape et les grimpeurs les plus robustes seront au coude à coude lors de cette étape à, notamment, le 54ème kilomètre avec le col du Petit Ballon à 1163 mètres d’altitude et qui s’étale sur 9,3 km de montée à 8,1% ou encore le Col des Chevrères (914 m) sur un trajet 3.5 km de montée à 9.5%.

L’arrivée de cette étape prévue à 17h32 mettra les grimpeurs en concurrence en raison du dernier col de l’épreuve, celui de la Planche des Belles Filles qui se trouve à 1 035 mètres d’altitude sur une distance de 5.9 km de montée à 8.5% (catégorie 1).

Video Etape 10 Tour de France 2014

Pour voir la 10ème étape en live du Tour de France 2014, branchez-vous sur France 2 à la télévision. En direct TV et sur Internet en live streaming, vous pouvez regarder la 10ème étape du Tour de France 2014.

Sur votre ordinateur, iPad, téléphone mobile ou tablette tactile, vous saurez tout ici. Revenez ici sur Tixup le site qui offre aux fans de cyclisme tout ce qu’il faut pour vivre le Tour de France 2014 en live, avec le direct, les vidéos résumés des étapes du Tour, les classements…

10ème étape du Tour de France 2014 en streaming

Rendez-vous ce lundi 14 juillet pour regarder la dixième étape du Tour de France en direct live sur France 3 à partir de 13h50 et sur France 2 dès 14h55 ainsi qu’en direct streaming web sur Internet.

Dès 13h50, coup d’envoi du départ de la 10ème étape du Tour de France 2014 de Mulhouse, vous pouvez regarder en live direct le TDF 2014 sur la chaîne France 3 pour suivre la suite du Tour sur France 2 dès 14h55 ainsi qu’en live streaming sur Internet.

