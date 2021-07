Streaming TDF > 9ème étape du Tour de France en direct TV et live sur Internet

Voici comment regarder la retransmission de la 9ème étape du Tour de France 2014 en direct TV sur France 2 ainsi qu’en live streaming sur Internet. Ce dimanche 13 juillet 2014, vous pouvez regarder la 9ème étape du Tour de France 2014 en direct télé. Tout au long du parcours de la 9ème étape du Tour de France 2014 qui s’étale sur 170km, vous pouvez voir le Tour de France 2014 en live sur le web avec votre tablette, votre ordinateur et votre smartphone. La video de la 9ème étape du Tour de France 2014 avec le replay résumé de l’étape du jour est disponible ici même avec les résultats complets de l’étape du jour du Tour de France 2014.

Après une 8ème étape riche en événement et notamment une belle échappée de Blel Kadri, habitué des échappées, les coureurs s’attaqueront à la neuvième étape dont le départ sera donné à Gérardmer pour une arrivée à Mulhouse.

Le parcours de 170 km de cette neuvième étape comporte 6 cols (1 de catégorie 1, deux de catégorie 2 et 3 de catégorie 3). Le premier col croisera les coureurs dès le 11ème kilomètre, Col de la Schlucht de 1 140 mètre de hauteur sur plus de 8,6 km de montée à 4,5%. Le deuxième col s’agit du Col du Wettstein (de catégorie 3) qui s’étale sur 7,7 km de montée à 4,1% et croisera les coureurs au 41ème kilomètre. Au 70ème kilomètre, les coureurs devront faire face à un troisième col de catégorie 3 également et qui s’étend sur 4,5 km de montée à 6,1%.

La deuxième côte de catégorie 2 arrivera au 86ème kilomètre (Côte de Gueberschwihr) et qui s’élève à 559 mètres pour une montée de 4,1km à 7,9%. Pour cette neuvième étape on compte un col de catégorie 1 au 120ème kilomètre. Il s’agit du Markstein de 1183 mètres de hauteur et qui s’étale sur 10,8 km de montée à 5,4%.

Le dernier col pour cette 9ème étape du Tour de France 2014 croisera les coureurs au 127ème kilomètre et il s’agit du Grand Ballon qui a une distance de 1,4km de montée à 8,6%.

Ainsi, les coureurs doivent se surpasser lors de cette 9éme étape et plusieurs tenteront de remporter cette étape surtout ceux qui n’arrivent plus à suivre au classement général à l’exemple de Cofidis qui mise désormais sur les victoires des étapes. Le leader de la formation française, Daniel Navarro, pointe au 89e rang, à 44’35” de Vincenzo Nibali après une grosse semaine de course. « J’ai préféré lever le pied car cette première semaine est très dure. J’ai décidé de me concentrer sur les victoires d’étapes« , a confié l’Espagnol, neuvième l’an dernier. Tout comme Navarro, les coureurs de l’équipe Cofidis partagent tous le même avis.

