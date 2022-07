Tour de France : Etape 16 en Direct TV et Streaming Internet

Regardez la retransmission de la 16ème étape du Tour de France en direct TV sur France 2 ainsi qu’en live streaming sur Internet. Aujourd’hui vous pouvez regarder la 16ème étape du Tour de France 2022 en direct télé. Tout au long du parcours de la 16ème étape du Tour de France vous pouvez voir la course en live sur le web avec votre tablette, votre ordinateur et votre smartphone. La video de la 16ème étape du Tour de France 2022 avec le replay résumé de l’étape du jour est disponible ici même avec les résultats complets de l’étape du jour du Tour.

Après une quinzième étape remportée avec brio et panache, place à la seizième étape du Tour de France 2022 dès aujourd’hui. Avec une nouvelle fois l’opportunité de se montrer aux avant-postes du peloton, les coureurs français les plus prometteurs ont l’occasion de faire valoir leur talent remarquable. Cette 16ème étape intervient après la surprise qui s’est déroulé sur la Grande Boucle sur les routes sur secteurs pavés. Par ailleurs, deux petites côtes de 4ème catégorie figurent sur le parcours de cette seizième étape. L’occasion pour les favoris de grappiller quelques points au classement général du meilleur grimpeur.

Pour cette 109ème édition exceptionnelle, les coureurs du Tour de France 2022 traversent 8 régions et 29 départements français ainsi que le Danemark, la Belgique et la Suisse. Au programme de cette grande boucle : 6 étapes de plaine, 7 étapes accidentées, 6 étapes de montagne avec 5 arrivées en altitude (La super Planche des Belles Filles, le col du Granon, l’Alpe d’Huez, Peyragudes, Hautacam) et 2 étapes contre-la-montre en individuel. Sans oublier le grand retour des pavés après 4 ans d’absence : un rendez-vous attendu par tous les fans de cyclisme et du Tour de France. Suivez toutes les étapes du Tour de Franceen direct.

Voir Etape 16 Tour de France 2022

Pour regarder la 16ème étape en live du Tour de France 2022, branchez-vous sur France 2 à la télévision. En direct TV et sur Internet en live streaming, vous pouvez regarder la 16ème étape du Tour de France avec le player web à installer simplement. Sur votre ordinateur, iPad, téléphone mobile ou tablette tactile, vous saurez tout ici. Revenez ici sur Tixup le site qui offre aux fans de cyclisme tout ce qu’il faut pour vivre le Tour de France en live, avec le direct, les vidéos résumés des étapes du Tour, les classements…

16ème étape du Tour de France en Streaming

Rendez-vous ce lundi 18 juillet pour regarder la 16ème étape du Tour de France en direct live sur France 3 à partir de 13h50 et sur France 2 dès 14h50 ainsi qu’en direct streaming web sur Internet. Dès 13h50, coup d’envoi du départ de l‘étape 16 du Tour de France, vous pouvez regarder en live direct le TDF 2022 sur la chaîne France 3 pour suivre la suite du Tour sur France 2 dès 14h50 ainsi qu’en live streaming sur Internet. Le Tour 2022 en direct, c’est à vous de voir!

Tour de France en direct streaming