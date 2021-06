Etape du Tour de France à Voir en Direct TV + Video Streaming sur Internet

Regardez la retransmission de la 5ème étape du Tour de France 2014 en direct TV sur France 2 et en live streaming sur Internet. Ce mercredi 9 juillet 2014, vous pouvez voir la 5ème étape du Tour de France 2014 en direct télé. Tout au long du parcours de la 5ème étape du Tour de France 2014, vous pouvez suivre le Tour de France 2014 en live sur le web avec votre tablette, votre ordinateur et votre smartphone. La video de la 5ème étape du Tour de France 2014 avec le replay résumé de l’étape du jour est disponible ici même avec les résultats complets de l’étape du jour du Tour de France 2014.

La 101e édition du Tour de France a débuté le le samedi 5 juillet et prendra fin dimanche 27 juillet 2014. Ce tour comprendra 21 étapes pour une distance totale de 3664 kilomètres. Les Cyclistes entament en ce jour une nouvelle étape celle de Ypres – d’Arenberg Porte de Hainaut.

Pour la quatrième étape, les cyclistes ont parcourus 163.5 Km du Touquet-Paris-Plage à Lille Métropole. Jusqu’à présent, c’est la Team Sky qui est en tête du classement laissant 21 équipes derrière elle. Légèrement plus loin on retrouve l’Astana Pro Team et toute proche à cette dernière, la Bmc Racing Team.

Au niveau individuel c’est l’Italien Vincenzo Nibali qui est en tête de file suivi par le Solvaque SAGAN Peter et du Suisse Albasini Michael, 17 autres cyclistes affichent jusqu’à présent le même chrono. En fin de file on retrouve l’Argentin Richeze Ariel Maximiliano.

Les cyclistes devront à présent se préparer à affronter une rude étape du Tour de France 2014 qui est la cinquième associée à la distance séparant Ypres, Belgique, d’Arenberg Porte de Hainaut. Baptisée l’étape de tous les dangers, les coureurs devront venir à bout de 155,5 Km. Il est normal qu’elle soit baptisée ainsi vu les obstacles que devront surmonter les cyclistes, la périlleuse route qui les attend va davantage donner goût à la course et surtout va ravir les fans du Tour de France.

Pour voir la 5ème étape en direct du Tour de France 2014, branchez-vous sur France 2 à la télévision. En direct TV et sur Internet en live streaming, vous pouvez voir le Tour de France avec le player web à installer simplement. Sur votre ordinateur, iPad, téléphone mobile ou tablette tactile, vous saurez tout ici. Revenez ici sur Tixup le site qui offre aux fans de cyclisme tout ce qu’il faut pour vivre le Tour de France en live, avec le direct, les vidéos résumés des étapes du Tour, les classements…

Rendez-vous ce mercredi 9 juillet pour voir la cinquième étape du Tour de France en direct live sur France 3 à partir de 13h40 et sur France 2 dès 14h55 ainsi qu’en direct streaming web sur Internet. Dès 13h40, coup d’envoi du départ de la 5ème étape du Tour de France 2014, vous pouvez voir en live direct le TDF 2014 sur la chaîne France 3 pour suivre la suite du Tour sur France 2 dès 14h50 ainsi qu’en live streaming sur Internet.

