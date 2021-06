Retransmission du Tour de France en Direct TV + Video Streaming sur Internet

Regardez la retransmission du Tour de France 2014 en direct TV sur France 2 et en live streaming sur Internet. Dès maintenant et jusqu’à l’arrivée du 27 juillet 2014, vous pouvez voir le Tour de France 2014 avec chaque étape du Tour en direct télé. Tout au long du parcours du Tour de France 2014, vous pouvez suivre le Tour de France 2014 en live sur le web avec votre tablette, votre ordinateur et votre smartphone. La video du Tour de France 2014 avec le replay résumé de l’étape du jour est disponible ici même avec les résultats complets de l’étape du jour du Tour de France 2014.

Comme annoncé avant le coup d’envoi du Tour de France 2014, c’est l’italien Vincenzo Nibali qui se retrouve à la première place du classement général après deux étapes du TDF qui a débuté à Leeds samedi 5 juillet 2014. Après Deux étapes du Tour de France 2014, le tenant du titre Christopher Froome n’est pas aussi loin de la première place. En effet, le britannique Christopher Froome, de l’équipe Sky, se classe actuellement à la 5ème place à 2 secondes de Nibali mais rien n’est encore joué et les choses sérieuses n’ont toujours pas commencé.

Ce lundi 7 juillet, c’est le coup d’envoi de la 3ème étape du Tour de France et la dernière qui se déroule en Angleterre. Le départ sera donné à Cambridge pour une arrivée à Londres grâce à un parcours s’étalant sur 155 kilomètres.

Pour le tenant du titre, Christopher Froome, c’est sa dernière chance de remporter le maillot jaune sur ses terres avant de passer dans l’hexagone. Cette étape de 155 kilomètres pourrait permettre à Froome de retrouver son maillot jaune de 2013 s’il réussit à prendre quelques secondes d’avance sur l’italien Vincenzo Nibali. De même pour l’espagnol Alberto Cantador qui a également deux secondes de retard sur le premier du classement général.

Tour de France 2014 sur France 2



Dès maintenant, vous pouvez voir chaque étape du Tour de France 2014 en direct live streaming sur Internet et en direct TV sur France 2 pendant toute la durée de la retransmission de l’étape en direct. Impossible de rater les étapes du Tour de France 2014. Quel parcours!

Video Tour de France 2014

Pour voir l'étape en direct du Tour de France 2014, branchez-vous sur France 2 à la télévision.

