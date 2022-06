24 Heures du Mans 2014 Retransmission en Direct TV et Video Streaming sur Internet

Retransmission de la course Les 24h du Mans 2014 en direct live : Voici comment regarder les 24h du Mans 2014 sur Eurosport en direct à la télévision; Ainsi, on peut voir la course Auto en direct des 24h du Mans 2014 en direct live à la TV sur Eurosport ce samedi 14 juin 2014 à partir de 8h45 et qui dure sur toute la journée. La diffusion des 24 heures du Mans, dans la Sarthe, sera assurée en direct sur la chaîne Eurosport et en Direct Live Streaming sur Internet.

Dès 8h45 ce samedi 14 juin 2014 et sur toute la journée, vous pouvez suivre en direct les 24 heures du Mans avec les meilleurs pilotes Auto du Monde réunis dans le circuit du Mans pour une course mythique qui se déroule une fois par an.

Suivi par des centaines de milliers de passionnés de course Auto dans le Monde, les 24 heures du Mans réunissent les meilleurs pilotes auto pour une course d’endurance qui s’étend du samedi 14 juin 2014 au dimanche 15 juin.

Pour la première fois depuis 15 ans, c’est une Toyota qui a décroché la pole-position pour cette édition des 24h du Mans. En effet, Kazuki Nakajima, pilote japonais, a réussi à signer le meilleur temps des séances de qualifications et ça s’est passé juste avant la fin de la deuxième séance avec un chrono de 3:21.789, six dixième de seconde plus rapide que la pole position de la voiture Audi de l’an dernier.

Pour le départ, la Toyota (N°7) devance ainsi la Porsche (N°14). En deuxième ligne, c’est également une Toyota (N°8) qui se retrouve en compagnie de la Porsche N°20.

Regarder les 24 heures du Mans en direct Tv et Streaming sur Internet

Les 24 Heures du Mans 2014 en Streaming : profitez de regarder les 24h du Mans 2014 au circuit de Sarthe en direct live dès le départ à 8h45 sur Eurosport et sur Internet en streaming. Samedi 14 juin 2014, les 24heures du Mans se déroulent sur le circuit du Mans dans la Sarthe. Vous pouvez voir le départ de la course, les 24 heures du Mans en intégralité et l’arrivée des pilotes en direct sur votre ordinateur PC, votre télé, votre iPhone ou votre tablette. Aucune limite pour voir les 24 heures du Mans 2014 en streaming avec Eurosport. Dès la fin de la course d’endurance, vous pouvez revoir les 24h du Mans 2014 en vidéo replay sur Internet, avec résumé video, classement du 24 heures du Mans et interviews sur le site Tixup.



24 Heures du Mans 2014 en Direct TV et Video Streaming sur Internet

Vous voulez découvrir les coulisses de la 82e édition des 24 Heures du Mans ? Retrouver les interviews des acteurs de la course ? Obtenir les réponses à vos questions ? La WebTV vous fait vivre les à-côtés de la course comme si vous y étiez. Restez connectés du warm-up à la fin de la course.