Basket Pro A: Retranmission du match CSP Limoges JDA Dijon en direct Tv et Streaming sur Internet

Basket Pro A avec le match CSP Limoges JDA Dijon des Play-offs du championnat de France de basket Pro A, voici comment regarder à partir de 20h40 le match Limoges – Dijon en en direct live Streaming et la retransmission de Limoges – Dijon en direct à la télévision sur la chaîne Canal+Sport. C’est ce mardi 27 Mai 2014 que ça se passe à partir de 20h40, un match qui s’annonce intéressant pour les amateurs de basket, la rencontre CSP Limoges – JDA Dijon sera diffusée en direct sur Canal+Sport.

En effet, vous ne pourriez rater la demi-finale (match 5) des Play-Offs du championnat de France de basket Pro A qui mettra en jeu la place en finale.

Les matchs précédents entre ces deux équipes étaient pleins de rebondissements et de combat, et ce soir on saura enfin qui sera le premier finaliste des playoffs 2014.

A Beaublanc, le match ne sera pas très facile. En effet, Jan-Louis Borg motive son équipe pour qu’elle soit au top de sa performance pour ce dernier match surtout que ça se jouera dans le terrain de l’équipe de Limoges.

Ainsi, pour battre le CSP Limoges, les joueurs du JDA sont déterminés à donner le meilleur d’eux-mêmes. Même ceux qui sont sur le banc devront aussi être au meilleur de leur forme. En effet, dans les matchs précédents, les remplaçants de l’équipe de JDA Dijon ont été décevants, leur évaluation n’était pas au top. Ainsi, les chiffres révèlent que Mendy était à 0,8, Traoré à 0,6, Mutuale à -0,2 et Aboudou à 0.

Tandis que l’équipe de Limoges, elle a de grands joueurs et de grandes évaluations. Ainsi, on peut trouver Reynolds avec 12,2, Green avec 10,3 et Edwards avec 10, en sortie de banc.

Du côté des entraîneurs, il y a aussi une grande compétition. En effet, Jean-Louis Borg est considéré comme le meilleur coach 2014 et il est connu pour sa philosophie défensive. Tandis que Jean-Marc Dupraz aurait plutôt une stratégie offensive, mais il pourrait être sous pression face au Dijonnais.

Il faut noter qu’en une semaine, ces deux équipes se sont rencontrées quatre fois. Donc, on pourrait conclure qu’elles se connaissent très bien pour savoir quelle stratégie adopter pour se qualifier en finale.

Les Play-offs du championnat de Basket Pro A se poursuivent ce mardi 27 Mai 2014 avec le match entre Limoges – Dijon qui sera retransmis en direct à la télévision sur Canal+Sport. A partir de 20h40, coup d'envoi du match de Basket Pro A CSP Limoges – JDA Dijon en direct.

