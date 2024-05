Roland Garros 2014 en Streaming > Voir le 1er Tour en Direct Tv et Live sur Internet

Roland Garros 2014 en streaming > Regardez le 1er tour du tournoi de Tennis en direct live dès 11h00 sur le Tournoi de Roland Garros lundi 26 Mai 2014. Pour voir la retransmission du premier tour du Roland Garros en direct streaming sur Internet ou en live à la télévision, cliquez ici.

Hier, Dimanche 25 Mai, Roger Federer a réussi sans grands efforts à passer le 1er tour à Roland Garros. Il a gagné face au slovaque Luckas Lacko, qui est classé 88e, et ce en trois sets (6-2, 6-4, 6-2) et 1h24. Il semblerait que Federer est au plus haut de ses formes pour cette compétition.

Ainsi, Roger Federer se retrouve parmi les têtes d’affiche dans le tableau masculin, qui sont déjà qualifiées pour le deuxième tour.

Ce grand joueur déclare: « J’ai vu au début du match qu’il y avait des signes qui me montraient que je jouais bien, j’ai saisi les occasions, c’est ce que j’ai fait et je suis satisfait du résultat. Comme on le sait, personnellement tout va bien

Pas seulement Federer, Mais Milos Raonic a aussi gagné face à l’Australien Kyrgios avec un résultat de 6-3, 7-6, 6-3. Ce canadien est déterminé de faire parler de lui cette année à Paris. Mais, Tomas Berdych compte aussi devenir une icône dans cette compétition en commençant par gagner face à Polansky.

En ce qui concerne les joueurs français, Jo-Wilfried Tsonga a réussi haut la main à éliminer Edouard Roger-Vasselin. Il a finit son match en trois sets.

Quant à Pierre-Hugues Herbert, il a perdu contre l’américain John Isner. Ce dernier a imposé son jeu et ses performances pour jouer le deuxième tour contre Nicolas Mahut avec qui il a enregistré la rencontre la plus longue de l’histoire.

Pour la gente féminine, la n°1 mondiale, Serena Williams n’hésitera pas une seconde à battre toutes ses adversaires. Ainsi, elle a commencé le premier tour en gagnant contre la française Alizé Lim avec un résultat de 6-2, 6-1. Agnieszka Radwanska est aussi passée au deuxième tour.

Aujourd’hui, vous retrouverez en lice Rafael Nadal qui jouera son premier tour face à Robby Ginepri. Novak Djokovic affrontera Joao Sousa.

Pour les dames, Maria Sharapova jouera contre Ksenia Pervak.

Voir Roland Garros 2014 en Direct Tv et Streaming sur Internet

Le premier tour du tournoi de Tennis Roland Garros se poursuit ce lundi 26 Mai 2014 avec le match Rafael Nadal – Robby Ginepri et Novak Djokovic – Joao Sousa et sera retransmis en direct à la télévision sur France 2. Rendez-vous donc pour les fans de Tennis à partir de 11h00, le 1er Tour du Roland Garros sera retransmis en direct à la télévision sur France 2 ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de voir le Tennis Roland Garros en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup.com un peu avant le début du tournoi de Roland Garros, Vous saurez tout ici.

