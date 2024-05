Basket Pro A: Retransmission Strasbourg Nancy en direct Tv et Live Streaming

Basket Pro A avec le match Strasbourg Nancy des Play-offs du championnat de France de basket Pro A, voici comment regarder à partir de 20h45 le match Strasbourg – Nancy en en direct live Streaming et la retransmission de Strasbourg – Nancy en direct à la télévision sur la chaîne Canal+Sport. C’est ce mardi 20 Mai 2014 que ça se passe à partir de 20h45, un match qui s’annonce intéressant pour les amateurs de basket, la rencontre Strasbourg – Nancy sera diffusée en direct sur Canal+Sport.

Strasbourg et Nancy s’opposent ce soir pour la deuxième demi-finale du Championnat de France de Basket Pro A et comptent bien offrir un match riche en confrontations et performances.

Ainsi, dans ce match, de grandes figures du Basket s’affronteront, mais parfois de loin. En effet, Florent Pietrus, le grand défenseur de Nancy s’opposera au dynamiteur de Strasbourg, Antoine Diot qui est aussi MVP français de la saison régulière. Mais, ces deux joueurs ne seront peut-être pas en confrontation directe, car Florent devra surtout défendre sur David Andersen. Tandis que Diot sera face à Paul Harris qui a déjà à son actif 17,3 points et 7 rebonds en 1/4.

Mais, il faut aussi rappeler qu’il y a d’anciens joueurs de NBA présents dans ce match. David Andersen, par exemple, l’intérieur australo-danois, est arrivé en Janvier à l’équipe de Strasbourg. En remplaçant Alexis Ajinca, il a su se démarquer dans toutes les compétitions.

Quant à l’équipe de Nancy, elle est aussi riche avec la présence de Marcus Banks qui était en 13e position en 2013 et ayant à son actif durant 348 matchs, 5,9 points et 2,1 passes.

Et enfin, il ne faut pas oublier que les plus importants de la partie sont bien entendus les meneurs. Il faut avouer que la France a une préférence pour les meneurs américain comme Robert Smith, David Rivers, Delaney Rudd, etc.

En ce qui concerne le match de ce soir, les meneurs sont très différents des anciens meneurs américains. Ainsi, on verra Clevin Hannah, Lorrain, qui est inexpérimenté ayant en son actif 10,4 points et 4,9 passes; et Louis Campell, alsacien, qui a enregistré 7,8 points et 4,5 passes mais qui s’avère être décisif et puissant.

En bref, le match de ce soir (20h50) sera très intéressant quant aux performances des nouveaux joueurs.

Match Strasbourg – Nancy en Direct Streaming

Les Play-offs du championnat de Basket Pro A se poursuivent ce mardi 20 Mai 2014 avec le match entre Strasbourg – Nancy qui sera retransmis en direct à la télévision sur Canal+Sport. A partir de 20h45, coup d’envoi du match Strasbourg – Nancy en direct. A la télévision sur Canal+Sport en direct ou en live Streaming sur Internet. Il est aussi possible de regarder Strasbourg – Nancy en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match Strasbourg – Nancy. Vous saurez tout ici.

