Basket Pro A: Retransmission CSP Limoges JDA Dijon en direct Tv et Live Streaming

Basket Pro A avec le match Limoges Dijon des Play-offs du championnat de France de basket Pro A, voici comment regarder à partir de 20h50 le match Limoges – Dijon en en direct live Streaming et la retransmission de Limoges – Dijon en direct à la télévision sur la chaîne Canal+Sport. C’est ce lundi 19 Mai 2014 que ça se passe à partir de 20h50, un match qui s’annonce intéressant pour les amateurs de basket, la rencontre sera diffusée en direct sur Canal+Sport.

En effet, les deux équipes ont réussi à arriver à une demi-finale très excitante. Et Dijon pourrait bien refaire le coup de Nanterre qu’elle a réussie la saison dernière, justement dans les demi-finales de Pro A de Basket.

Cette année, la JDA était excellente durant toute la saison en étant enregistrée comme la 14e masse salariale de Pro A sur 16 et ce, avec un budget de 3,63 millions d’euros. Mais cette équipe a quand même réussi à étonner tout le monde et son jeu était imprévisible. Il faut rappeler qu’elle a fait tomber en deux manches l’équipe du Mans qui est vainqueur de la Leaders Cup.

Leur réussite est surtout due grâce à une excellente défense qui s’avère être intraitable pour leurs concurrents. Désigné meilleur entraîneur de Pro A, Jean-Louis Borg a façonné une formation et une équipe à succès. La star de l’équipe reste tout de même Mykal Riley avec ses 31 points et 10 rebonds de moyenne en quarts.

Quant à Limoges, elle est présentée comme l’équipe qui a l’effectif le plus complet de Pro A. Ayant des joueurs très performants comme Adrien Moerman et Nobel Boungou Colo, qui figurent parmi les meilleurs joueurs français.

Borg aurait même déclaré dans une interview accordée au journal L’équipe: « C’est l’équipe qui joue le mieux au basket en ce moment, avec le public le plus chaud de France. Mais on va y aller sans aucune appréhension et avec l’envie de bien faire. »

Ainsi, ce match serait une réelle attraction pour passer une belle soirée devant votre écran télé à partir de 20h50.

Match Limoges – Dijon en Direct Streaming

Les Play-offs du championnat de Basket Pro A se poursuivent ce lundi 19 Mai 2014 avec le match entre Limoges – Dijon qui sera retransmis en direct à la télévision sur Canal+Sport. A partir de 20h50, coup d'envoi du match Limoges – Dijon en direct.

