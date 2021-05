Retransmission du match PSG Montpellier en direct Tv et Streaming sur Internet

Suivez en direct le match PSG – Montpellier sur beIN Sport 2 ou en Live Streaming sur Internet! Dans le cadre de la dernière journée de la Ligue 1, le Montpellier HSC reçoit le soir du samedi 17 Mai 2014 le Paris Saint-Germain, un match diffusé en direct sur beIN Sport 2 et en Streaming sur Internet, à partir de 21h00. Le match Montpellier – Paris S.G est l’Affiche de la 38ème journée de la Ligue 1 et sa retransmission sera assurée en direct sur la chaîne beIN Sport 2 et en direct sur Internet grâce au Live Streaming.

La ligue 1 a été pleine de surprises surtout pour l’équipe du Pais Saint-Germain. Alors que cette dernière a commencé la saison avec un match nul dans l’Hérault, elle finira par un match très important contre Montpellier.

Ces deux derniers champions de France présenteront un grand match qui attirera tous les fans Français au Parc des Princes pour deux heures de suspens.

Certes, le match est sans enjeu car l’équipe du PSG se verra recevoir le quatrième titre de champion de France et des festivités l’attendent juste après le match de ce soir.

Mais l’équipe jouera avec passion ce dernier match de la saison pour remercier ses supporters qui n’ont pas cessé de croire en ses joueurs.

Néanmoins, le Paris Saint-Germain jouera avec une formule différente d’habitude qui sera celle de 4-3-3. En fait, Thiago Silva ne sera pas présent vu qu’il se prépare déjà pour la Coupe du Monde, et les deux joueurs Yohan Cabaye ainsi que Gregory Van der Wiel sont blessés. Ce qui fait que Laurent Blanc s’essaye à de nouvelles formules non seulement parce que le match est sans enjeu mais en plus parce qu’il se trouve obligé de faire ainsi.

Même sans grand enjeu, le match de ce soir sera suivi par tous les fans du Football français. Le Parc des Princes fermera ses portes ce soir pour la saison 2013/2014 de la Ligue 1.

Match Paris Saint-Germain – Montpellier HSC: Les Compositions probables

Paris Saint-Germain FC : Douchez – Jallet, Marquinhos, Alex, Digne – Verratti, Motta, Rabiot – Pastore – Cavani, Ibrahimovic.

Montpellier HSC : Jourdren – Jebbour, Congré, Hilton, El Kaoutari – Stambouli – Saihi, Martin, Sanson – Cabella, Niang.

Regarder le match Paris Saint-Germain – Montpellier en direct Tv et Streaming

Le match Affiche de la dernière journée de la Ligue 1 entre le PSG et Montpellier HSC sera retransmis en direct à la télévision sur beIN Sport 2. Rendez-vous donc pour les fans des deux équipes à partir de 21h00, Paris Saint-Germain – Montpellier sera retransmis en direct à la télévision sur beIN Sport 2 ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de voir le match PSG – Montpellier en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup.com un peu avant le début du match Paris-S.G. – Montpellier HSC, Vous saurez tout ici.

