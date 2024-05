Retransmission du match Benfica Lisbonne FC Seville en Direct Tv et Streaming sur Internet

Europa League ce soir avec la finale et le match qui opposera le Benfica Lisbonne à FC Séville en direct. En streaming sur Internet et en direct à la télévision, mercredi 14 mai 2014 le match de la finale entre la Benfica Lisbonne et le FC Séville est diffusé à partir de 20h35 pour une grande soirée de football pour cette finale de la Ligue Europa 2014. A la télé sur W9, sur PC ou sur tablette, voir la finale Benfica – Séville est à ne pas rater.

Pour la finale de la Ligue Europa 2014, les portugais du Benfica Lisbonne affronteront les espagnols du FC Séville à Turin sur la pelouse du Juventus Stadium. Le match de la finale de l’Europa League sera retransmis en direct à la télé sur W9 ainsi qu’en Live Streaming sur Internet à partir de 20h35.

Après des parcours difficiles face à, entre autres, la Juventus et le FC Porto, les deux équipes sont arrivées tant bien que mal à la finale de la compétition européenne pour disputer ce dernier match en Italie sur la pelouse du Juventus Stadium à Turin.

Avec deux trophées conquis (Championnat et Coupe de la Ligue portugaise), Benfica se déplace à Turin pour tenter de réaliser un quadruplé avec la Ligue Europa et la Coupe du Portugal qui sera disputée dimanche prochain. Un exploit qui aurait pu être partiellement réalisé la saison dernière si les Lisboètes n’ont pas cédé face à Chelsea en finale de la compétition européenne.

Quant au FC Séville, un atout est présent! En effet, les espagnols n’ont perdu aucune finale en Ligue Europa alors que Benfica, malgré deux trophées remportés, a perdu les sept dernières finales qu’elle a disputé en Europa League. Depuis 1962, Benfica Lisbonne n’a pu vaincre en finale de la Ligue Europa.Notons également que Benfica et Séville se sont affrontés une seule fois en Ligue Europa, un match qui remonte 19 septembre 1957 qui s’était soldé par un résultat de 3 à 1 en faveur de Séville à domicile et un nul 0 à 0 à Lisbonne.

Match Benfica Lisbonne – FC Séville en direct Tv et Streaming Web

Le match de la finale de la Ligue Europa entre le Benfica Lisbonne et le FC Séville sera retransmis en direct à la télévision sur W9. Rendez-vous donc pour les fans des deux équipes à partir de 20h35, Benfica – Seville sera retransmis en direct à la télévision sur W9 ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de voir le match Benfica Lisbonne – FC Seville en Streaming.

