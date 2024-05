Basket Pro A: Retransmission Nancy Paris-Levallois en direct Tv et Live Streaming

Basket Pro A avec le match Nancy Paris–Levallois du championnat de France de basket Pro A, voici comment regarder à partir de 20h50 le match Nancy – Paris-Levallois en en direct live Streaming et la retransmission de Nancy – Paris-Levallois en direct à la télévision. C’est ce mardi 13 Mai 2014 que ça se passe à partir de 20h50, un match qui s’annonce intéressant pour les amateurs de basket, la rencontre sera diffusée en direct sur Sport+.

Les Play-offs du championnat de Basket Pro A se poursuivent ce mardi 13 Mai avec l’affiche du match Nancy – Paris-Levallois qui sera retransmis en direct Tv sur Canal+Sport à partir de 20h50, un match qui promet un beau spectacle pour les fans du Basketball entre Nancy battu dimanche dernier en finale de Coupe de France.

Ce n’est forcément pas le meilleur moment pour aborder les Play-offs mais Nancy est dans l’obligation de s’imposer sur son terrain face à Paris-Levallois, quoi de mieux qu’une défaite pour relancer la machine!

En effet, Nancy (4ème lors de la saison régulière) qui s’est qualifiée à égalité de points avec Paris-Levallois (5ème du classement général) reçoit les parisiens pour tenter de se relever après la défaite en finale de Coupe de France et c’est l’occasion pour les couguars du SLUC de relever le défi et réaffirmer leur détermination pour aller le plus loin possible dans le championnat de la saison 2013-2014. Cependant, les parisiens ne sont pas arrivés à ce stade de la compétition par hasard. Ces derniers, bien qu’ils sont pas dans le Top 3 de la saison régulière, ont démontré un style de jeu offensif qui pourrait mettre Nancéiens en échec chez eux et ils en sont conscients malgré 3 défaites pour les parisiens sur les cinq dernières journées.

Avec un bilan semblable à Nancy, Paris-Levallois peut déranger, voire même vaincre les SLUC devant leurs supporters. Le match Nancy – Paris-Levallois est assez équilibré pour deviner un vainqueur mais l’atout du terrain donne la balance en faveur des Couguars.

Match Nancy – Paris-Levallois en Direct Streaming

Les Play-offs du championnat de Basket Pro A se poursuivent ce mardi 13 Mai 2014 avec le match entre Nancy – Paris-Levallois qui sera retransmis en direct à la télévision. A partir de 20h50, coup d'envoi du match Nancy – Paris-Levallois en direct.

