Basket Pro A: Retransmission CSP Limoges ASVEL Villeurbanne en direct Tv et Live Streaming

Basket Pro A avec le match Limoges Villeurbanne du championnat de France de basket Pro A, voici comment regarder à partir de 20h50 le match Limoges – Villeurbanne en en direct live Streaming et la retransmission de Limoges – Villeurbanne en direct à la télévision. C’est ce lundi 12 Mai 2014 que ça se passe à partir de 20h50, un match qui s’annonce intéressant pour les amateurs de basket, la rencontre sera diffusée en direct sur Sport+.

Les Play-offs du championnat de Basket Pro A commenceront le soir du lundi 12 Mai 2014 avec Limoges qui accueille Lyon-Villeurbanne ainsi qu’un deuxième match qui opposera Strasbourg à Chalon-sur-Saône.

Le match Limoges – Lyon-Villeurbanne pourrait comprendre des surprises bien que sur papiers, les Limougeauds sont favoris face aux Lyonnais qui se sont qualifiés in extremis à la dernière journée gagnant même une place au classement de la saison régulière de Basket Pro A.

En effet le CSP Limoges part favori grâce à sa 2ème place du classement général face à Lyon-Villeurbanne qui a réussi à se qualifier à la dernière journée (7ème du classement). Mais le CSP est favori suite à deux victoires, à l’aller comme au retour avec +5 points à domicile et +3 à Lyon. Toutefois, les deux matchs étaient assez serrés et les lyonnais auraient pu gagner face aux Limougeauds.

Le match Limoges – Lyon-Villeurbanne dans le cadre du premier tour du Play-off de Basket Pro A sera retransmis en direct à la télévision sur Canal+Sport et en Live Streaming sur Internet. Cette première Affiche de Basket Pro A ne garantit rien pour le CSP Limoges qui, bien qu’il a des atouts en jouant sur son terrain, a également plus de pression que l’ASVEL selon une déclaration du coach Pierre Vincent qui indique également que la dure saison de ses joueurs les motivera encore plus. « Nous avons des limites, mais mes joueurs sont également de vrais compétiteurs et des combattants« , déclare-t-il.

Match Limoges – Villeurbanne en Direct Streaming

Les Play-offs du championnat de Basket Pro A commence ce lundi 12 Mai 2014 avec le match entre Limoges – Villeurbanne qui sera retransmis en direct à la télévision. A partir de 20h50, coup d’envoi du match Limoges – Lyon en direct. A la télévision en direct ou en live Streaming sur Internet. Il est aussi possible de regarder Limoges – Villeurbanne en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match Limoges – Lyon-Villeurbanne. Vous saurez tout ici.

J’aime ça : J’aime chargement…