Retransmission du match RC Lens Stade Brestois en direct Tv et streaming sur Internet

Suivez en direct le match RC Lens – Stade Brestois 29 sur beIN Sport 2 ou en Live Streaming sur Internet! Dans le cadre de l’avant dernière journée de la Ligue 2, le RC Lens reçoit le soir du vendredi 9 Mai 2014 le Stade Brestois, un match diffusé en direct sur beIN Sport 2 et en Streaming sur Internet, à partir de 20h30. Le match Lens – Brest est l’Affiche de la 37ème journée de la Ligue 2 et sa retransmission sera assurée en direct sur la chaîne beIN Sport 2 et en direct sur Internet grâce au Live Streaming.

Pour cette avant-dernière journée de la Ligue 2, le RC Lens pourrait officialiser sa montée en Ligue 1 lors du match l’opposant au Stade Brestois 29 sur la pelouse du stade Félix Bollaert-Delelis.

En effet, le RC Lens pourrait profiter de son match face au Stade Brestois pour décrocher son billet pour l’élite du football en France et les festivités pourront avoir lieu devant les supporters des Sang & Or avant le dernier match, en déplacement, face à l’AC Bastia. Avec les cartes en main pour une accession en Ligue 1, les hommes d’Antoine Kombouaré veulent en finir avec la Ligue 2 dès ce soir et sont déterminés pour y parvenir avec un bon score devant leurs supporters. Cependant, cela passe par la case du Stade Brestois qui veut finir dans le Top 5 de la Ligue 2.

Le match RC Lens – Stade Brestois qui sera joué à guichets fermés (40.000 supporters) pourrait réserver des surprises de taille ce soir. Les Brestois qui ont su contrôler leur dernier match face à Caen et ont montré un niveau de jeu assez élevé face au dauphin du FC Metz malgré leur défaite sur leur terrain (0 – 1).

Regarder le match RC Lens – Stade Brestois 29 en direct Tv et Streaming

Le match Affiche de l’avant dernière journée de la Ligue 2 entre le RC Lens et le Stade Brestois 29 sera retransmis en direct à la télévision sur beIN Sport 2. Rendez-vous donc pour les fans des deux équipes à partir de 20h30, Lens – Brest sera retransmis en direct à la télévision sur beIN Sport 2 ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de voir le match RC Lens – Stade Brestois en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup.com un peu avant le début du match RC Lens – Stade Brestois. Vous saurez tout ici.

Partager : Twitter

Facebook