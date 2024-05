Retransmission du match Stade Brestois 29 SM Caen en direct Tv + Streaming sur Internet

Suivez en direct le match Stade Brestois 29 – SM Caen sur Europosrt ou en Live Streaming sur Internet! Dans le cadre de la 36ème journée de la Ligue 2, le Stade Brestois 29 reçoit le soir du lundi 5 Mai 2014 le SM Caen, un match diffusé en direct sur Eurosport et en Streaming sur Internet, à partir de 20h30. Le match Brest – Caen est le premier de la 36ème journée de la Ligue 2 et sa retransmission sera assurée en direct sur la chaîne Eurosport et en direct sur Internet grâce au Live Streaming.

Pour ce premier match de la 36ème journée de la Ligue 2, le SM Caen se déplace à Brest pour affronter le Stade Brestois 29 sur la pelouse du stade Francis-Le Blé. Une rencontre qui s’annonce passionnante entre le deuxième de la Ligue 2, le SM Caen, qui veut se détacher du RC Lens exæquo avec 59 points chacun, et le 8ème qui, mathématiquement, a encore une chance pour une ascension en Ligue 1.

Pour garder ses espoirs pour une ascension en Ligue 1, le Stade Brestois 29 doit impérativement gagner les matchs qui lui restent et attendre qu’une équipe du Top 3 (RC Lens ou SM Caen) échoue sur les prochains matchs. Pour cela, une victoire face au SM Caen serait un début pour une éventuel ascension en Ligue 1.

Du coté du Stade Malherbe de Caen, c’est une confirmation de l’ascension que les hommes de Patrice Garande cherchent face au Stade Brestois 29 après une opération de force contre le CA Bastia vendredi dernier (6-1). Une victoire des Caennais mettrait une pression supplémentaire sur les autres clubs dans la course à l’élite qui disputeraient leurs matchs mardi 6 Mai 2014 et assurerait, en quelque sorte, la montée du Stade Malherbe bien que rien n’est encore joué.

Rappelons qu’au match aller de la Ligue 2, le match SM Caen – Stade Brestois 29 s’est soldé par un score vierge (0-0).

Regarder le match Stade Brestois 29 – SM Caen en direct Tv et Streaming

Le premier match de la 36ème journée de la Ligue 2 entre le Stade Brestois 29 et le SM Caen sera retransmis en direct à la télévision sur Eurosport. Rendez-vous donc pour les fans des deux équipes à partir de 20h30, Brest – Caen sera retransmis en direct à la télévision sur Eurosport ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de voir le match Stade Brestois – SM Caen en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup.com un peu avant le début du match Brest – Caen. Vous saurez tout ici.

