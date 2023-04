Tour de Romandie en Direct + Video Replay à la TV et sur Internet

Regardez la diffusion du Tour de Romandie 2014 en direct à la télévision et sa retransmission en live streaming sur Internet ce dimanche 4 mai 2014. Dès l’arrivée de la dernière étape du Tour de Romandie 2014, retrouvez le classement du Tour de Romandie 2014, avec la dernière étape contre la montre, la video du Tour de Romandie ainsi que le replay de la course à étapes. Sur Sport+ en direct TV et sur Internet en vidéo, vous pouvez voir la victoire sur le Tour de Romandie 2014 de Chris Froome, les résultats complets et la résumé en ligne.

Après une saison de Classiques de Printemps qui a réservé une bonne dose de surprises à tous les fans de cyclisme, on rentre sans plus attendre dans la préparation des grands Tours, avec le Tour de France en point de mire. On n’en est pas encore là, mais c’est déjà Chris Froome qui fait parler de lui sur le Tour de Romandie 2014. On peut disserter longtemps pour savoir si le coureur de la Sky se révèle trop tôt ou pas, mais toujours est-il que Chris Froome a frappé fort dans ce Tour de Romandie 2014. Ses futurs adversaires de juillet sont prévenus. C’est cette impression de puissance que montre cette vidéo du Tour de Romandie 2014 à voir ci-dessous.

Tour de Romandie 2014

Lors de la 3ème étape du Tour de Romandie 2014, Simon Spilak s’est révélé en remportant la course, devançant Chris Froome sur la ligne d’arrivée. Le coureur de la Sky était impressionnant lorsqu’il a lancé l’offensive. Un bon moyen pour lui de tester ses premières sensations en ce début de saison des Grands Tours. Puis ce fut au tour du coureur suisse Michael Albasini de gagner la 4e étape du Tour de Romandie 2014 à l’issue d’un sprint très disputé. Ce dimanche 2014, l’heure de vérité est arrivée avec le contre la montre final, de Neufchatel à Neufchatel. Avant le départ de la dernière étape, Chris Froome était en embuscade à 1 seconde de la première place du classement général.

Classement Tour de Romandie 2014

Dès 17:00, vous pouvez voir la dernière étape CLM du Tour de Romandie 2014 en direct live streaming et en direct TV pendant environ 45 minutes de cyclisme en direct. Sur le Tour de Romandie 2014, il s’agit de la 5e étape en direct entre Neuchâtel et Neuchâtel. Le contre la montre se court sur 18,5 km, un parcours largement suffisant pour que Chris Froome puisse faire la différence au classement général et emporter la victoire finale sur le Tour de Romandie 2014.

Video Tour de Romandie 2014

Pour voir l’étape en direct du Tour de Romandie 2014, branchez-vous sur Sport+. En direct TV et sur Internet en live streaming, vous pouvez voir le Tour de Romandie avec le player web à installer simplement. Sur votre ordinateur, iPad, téléphone mobile ou tablette tactile, vous saurez tout ici. Fan de cyclisme, vous pouvez revoir en replay le Tour de Romandie 2014 pour profiter à plein régime de cette grande épreuve par étapes en Suisse.

Tour de Romandie 2014

N’attendez pas. Vous êtes au bon endroit pour voir et revoir le résumé du Tour de Romandie 2014 en vidéo replay streaming sur Internet. Le site Tixup est toujours présent pour aider les fans de cyclisme.