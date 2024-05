Retransmission du Match Stade Rennais EA Guingamp Streaming en Direct TV + Live Streaming sur Internet

Regardez le match Stade Rennais EA Guingamp en direct live ce soir pour la finale de la Coupe de France. En direct sur France 2 et en streaming sur Internet, vous pouvez voir Rennes Guingamp en video sur Internet, avec le live, le résumé, les buts et le replay du match de la finale de la Coupe de France Stade Rennais EA Guingamp. Ce samedi 3 Mai 2014 à partir de 20h45, c’est un match qui s’annonce intéressant et qui est diffusé sur la chaîne France 2 en direct.

Pour la finale de la coupe de France, le Stade Rennais sera opposé à Guingamp, un match choc des bretons qui se rencontrent pour la 2ème fois en finale en cinq ans. Terre de football et amatrice de la Coupe, la Bretagne impose une nouvelle fois, après 2009, un derby passionnant en finale de la Coupe de France et qui promet un très joli spectacle footballistique.

Pour cette finale de la Coupe de France entre le Stade Rennais et l’EA Guingamp, c’est sur la pelouse du Stade de France que le match sera disputé entre les deux clubs bretons, un derby de la Bretagne entre Rennes dont le dernier succès en cette même compétition date de 1971 et l’EN Guingamp qui s’est imposé en 2009 face à la même équipe.

Les deux équipes détiennent également le record du nombre de personnes qui ont assisté à la finale de la Coupe de France avec 80.056 personnes qui étaient dans les tribunes alors que les deux équipes étaient en Ligue 2. En 2014, alors qu’ils sont en Ligue 1, le nombre des personnes qui assisteraient à ce match Rennes – Guingamp pourrait, encore une fois, casser la barre des 80.000.

Pour cette nouvelle édition de la Coupe de France, Guingamp rééditera-t-elle son exploit de 2009 ou serait-ce le Stade Rennais qui prendra sa revanche ? Rendez-vous ce soir dès 20h45 pour suivre en direct le match Guingamp – Rennes sur France 2.

Match EA Guingamp Stade Rennais Streaming

Le match de l’EA Guingamp face au Stade Rennais est retransmis en direct TV sur France 2, la finale de la Coupe de France est à voir ce soir en live. Dès 20h45, les écrans de télévision des fans de Rennes et de Guingamp seront scrutés avec passion jusqu’au coup d’envoi du match EA Guingamp – Stade Rennais. Notez qu’il est aussi possible de voir le match Rennes Guingamp sur tablette, en direct puisque le match est diffusé sur France 2. A la télévision ou en direct Streaming sur Internet, revenez ici même sur le site Tixup.com pour tout savoir du match Guingamp – Rennes et quelques minutes avant le début, tout savoir pour regarder le match en direct live, avec les vidéos replay et les buts de Rennes Guingamp dès la fin de la rencontre. Pour le match Guingamp Rennes, vous êtes au bon endroit, vous saurez tout ici.

