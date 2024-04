Voir le match Bayern Munich Real Madrid en Direct Tv et Streaming sur Internet + Vidéo Replay des buts

Voici comment regarder en direct le match Bayern Munich – Real Madrid sur Canal+ et en Live Streaming sur Internet. Dans le cadre de la demi-finale retour de la Ligue des champions, le match Bayern Real sera retransmis en direct sur la chaîne Canal Plus et en direct sur Internet. La retransmission du match Bayern Munich Real Madrid aura lieu dès 20h45 sen direct sur Canal+ et en direct Streaming sur Internet.

Pour les demi-finales retour de la Ligue des Champions, le Real Madrid se déplace à l’Allianz Arena pour affronter le Bayern Munich. Un match qui sera diffusé en direct sur Canal+ ainsi que sur Internet grâce au Live Streaming.

La rencontre Bayern Munich – Real Madrid constitue l’un des matchs CHOCs de la saison et promet une belle soirée footballistique à suivre en direct en les deux favoris de la Ligue des Champions qui font partie également des meilleurs clubs dans le Monde. Bayern Munich – Real Madrid c’est l’Affiche dans le monde et le match sera suivi en direct par des millions de téléspectateurs.

Après une défaite à Santiago Benrabéu, les coéquipiers de Robben coachés par Pep Guardiola devront remonter un petit déficit (1 à 0 à l’aller) pour avoir le droit de défendre leur titre remporté l’année dernière face au Borussia Dortmund. Pour cela, Guardiola devrait aligner à l’attaque Robben, Ribéry ainsi que Mandzukic pour espérer atteindre les filets de Casillas et remonter la pente. Cependant, les Merengues ne sont pas faciles à cuire à l’extérieur surtout qu’ils courent derrière ce titre depuis des années et les hommes de Carlo Ancelotti sont déterminés à faire l’exploit en Allemagne devant les supporters des Bavarois.

Bayern Munich – Real Madrid: Compositions probables

Bayern Munich: Neuer – Lahm, Dante, Boateng, Alaba – Muller, Schweinsteiger, Kroos – Robben, Ribery, Mandzukic

Real Madrid: Casillas – Carvajal, Pepe, Ramos, Coentrao – Alonso, Modric, Di Maria – Bale, Ronaldo, Benzema

Regarder le match Bayern Munich Real Madrid en Direct Tv et Streaming sur Internet

La Ligue des Champions se poursuit ce mardi avec le match des demi-finales entre Bayern Munich et le Real Madrid qui sera retransmis en direct à la télévision sur Canal+. En live TV, dès le coup d’envoi à 20h45, les supporters du Real Madrid seront devant leur écran télé pour voir le match de Canal+. Face au Bayern Munich, cela va être chaud… En direct Streaming sur Internet, le match Bayern – Real est à regarder sur tablette ou ordinateur sur Internet avec une diffusion en live. Pour tout savoir de la diffusion du match Bayern Munich – Real Madrid, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici pour voir le match Bayern Real 2014 en direct et dès la fin de la rencontre, les vidéos des buts de Real Madrid – Bayern Munich sont à voir et revoir en video streaming et en replay sur Internet.

