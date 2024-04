Basket Pro A: Match Dijon Strasbourg en direct Tv et Streaming sur Internet

Suivez en direct le match de Basketball Pro A entre Dijon et Strasbourg en direct Tv ou en streaming live sur Internet à partir de 20h30, et ce, sur Sport+. Le match Dijon Strasbourg s’inscrit dans le cadre de la 29ème journée de Basket Pro A et la retransmission du match Dijon Strasbourg sera assurée par Sport+ à partir de 20h30. Vous pouvez donc regarder le match Dijon Strasbourg de la 29ème journée de basket Pro A sur Sport+ dès 20h30.

Dans le cadre de la 29ème journée du championnat de Basket Pro A, l’équipe Pro A de Strasbourg se déplace à Dijon pour affronter l’équipe locale. Avec 61 points, les Bourguignons se classent à la 5ème place et devront affronter ce soir les leaders du Championnat Pro A de Basketball. Inviolée à domicile, Dijon dispute son dernier match devant ses supporters et en cas de victoire, c’est un exploit que les Bourguignons s’assureront et leur équipe sera la 3ème à réussir un sans-faute à domicile durant les dix dernières années (Le Mans en 2004-2005 et Gravelines-Dunkerque en 2011-2012).

Pour le match Dijon – Strasbourg, l’enjeu est de taille surtout pour les Dijonais qui doivent gagner pour s’assurer une 4ème place leur garantissant un play-off à domicile lors du premier tour. Et devant ses supporters, Dijon sait s’en sortir haut les mains.

Alors qu’il portait les couleurs de Dijon en 2013, Jérémy Leloup revient à Dijon avec la SIG qui est la meilleure équipe de Pro A à l’extérieur (9 victoires et 5 défaites). Les Strasbourgeois se déplacent à Dijon pour confirmer leur forme et leur position de Leader du championnat Pro A mais également s’éloigner de Limoges et Le Mans qui dérangent et peuvent s’accaparer la première place. C’est également un défi que les joueurs de Strasbourg se sont lancés en optant pour être la première équipe qui fera tomber Dijon à domicile.

Basket Pro A: Match Dijon – Strasbourg en direct et Streaming TV

Le basket Pro A ce soir avec le match Dijon – Straasbourg qui sera retransmis en direct à la télévision ce soir sur Sport+. Rendez-vous donc pour les fans de basket et les supporters des deux équipes à partir de 20h30, Dijon – Strasbourg sera retransmis en direct à la télévision sur Sport+ ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de regarder Dijon – Strasbourg en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.

