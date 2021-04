Video Liege Bastogne Liege : Revoir le Résumé, Résultat à l’Arrivée, Classement et Replay de Liège Bastogne Liège

Voici la vidéo de Liege Bastogne Liege . Pour tout savoir de Liege Bastogne Liege avec le classement de la course, pour revoir l’arrivée de Liege Bastogne Liege, le résumé de l’épreuve et tout connaître du classement finale de Liege Bastogne Liege. Fan de cyclisme, vous êtes au bon endroit!

Pour la 100ème édition de la « Doyenne des Classiques », l’organisation de Liege Bastogne Liege avait bien fait les choses. En plus de la présence prestigieuse du Roi des Belges sur la ligne de départ de la course à Liege, le parcours de ce Liege Bastogne Liege avait été particulièrement soigné pour rendre hommage à la plus ancienne des courses cyclistes de Printemps.

Video Liege Bastogne Liege

Les 258 km de la course étaient jalonnés de redoutables cotes, qui ont fait la réputation de Liege Bastogne Liege. Cett année, les 10 cotes de la journée ont fait la différence, dont 5 dans le finale des derniers 50 km de Liege Bastogne Liege . Une bagarra incroyable qui a livré un magnifique vainqueur de Liege Bastogne Liege .

Regardez cette vidéo du dernier kilomètre de la course Liege Bastogne Liege et de l’arrivée de Liege Bastogne Liege en vidéo. Et en bas de page, retrouvez une vidéo de Liege Bastogne Liege 2014 avec un résumé de 30 minutes qui fait vivre le final de la course dans les conditions du direct jusqu’à l’arrivée :

Quelle course de Simon Guerrans qui remporte le Liege Bastogne Liege . L’Australien faisait partie des favoris de la course au départ de Liège ce matin. Et Simon Guerrans a tenu les promesses placées en lui, en devançant un autre favori de ce Liege Bastogne Liege , l’Espagnol Alejandro Valverde qui finit 2ème à l’arrivée en cote à Liège. Quant à Michal Kwiatkowski, il complète le podium de l’épreuve de Coupe du Monde UCI en prenant la 3e place du classement de Liège Bastogne Liège.

Revoir Liege Bastogne Liege

Avec la diffusion sur Eurosport et sur France 2, il est possible de voir et revoir en replay la course de Liege Bastogne Liege. Pour revivre dans les conditions du direct les exploits des coureurs et la bagarre finale entre Simon Guerrans, Alejandro Valverde et Michal Kwiatkowski, c’est tout simplement possible avec un player web simple à utiliser sur votre ordinateur, iPad, téléphone mobile ou tablette tactile.

Interviews Liege Bastogne Liege

Retrouvez ici les meilleures vidéos de Liege Bastogne Lige , avec les interviews des coureurs, le vainqueur de Liege Bastogne Liege Simon Guerrans, les favoris Alejandro Valverde et Michal Kwiatkowski, ainsi que le classement de la course, l’arrivée en vidéo de Liege Bastogne Liege et les analyses des plus grands experts du cyclisme.

