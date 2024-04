Match en Direct et Vidéo des Buts de Benfica Lisbonne Juventus Turin

Regardez le match Benfica Lisbonne Juventus Turin en direct ce soir du jeudi 24 avril 2014 pour la demi-finale de Ligue Europa 2014. En streaming video sur Internet et en direct TV sur les chaines W9 et BeinSport, il est possible de regarder la diffusion du match Benfica Juventus ce soir. Cliquez ici et ne ratez pas l’horaire du coup d’envoi du match Benfica Juventus. Dès la fin du match, retrouvez ici même la vidéo du match Benfica Juventus avec les buts et le replay de la demi-finale d’Europa League.

C’est l’histoire du football européen qui se donne rendez-vous au Stade du Dragon de Lisbonne ce jeudi 24 avril 2014, avec une affiche spectaculaire en demi-finale de la Ligue Europa 2014. Historiquement, Benfica Lisbonne et Juventus Turin ont déjà réalisé tous les exploits sur la scène européenne. Les deux clubs n’ont plus rien à prouver, mais ce soir, c’est la réussite de la saison 2013 2014 qui se joue dans le match Benfica Juventus à regarder ici simplement avec le player web qui convient.

Avant de jouer Benfica, la Juventus a éliminé sans aucune contestation possible l’Olympique Lyonnais, dernier représentant du football français en Europe. L’équipe de Turin n’est plus qu’à une marche de la finale tant attendue par toute la ville, puisque c’est bien à Turin que se jouera la finale de l’Europa League 2014 en fin de saison. La Juventus doit donc frapper fort dès ce soir dans son match contre Benfica Lisbonne.

Les Aigles du Benfica Lisbonne sont encore en course pour un triplé Championnat national (déjà en poche, c’est mathématique), Coupe Nationale et Coupe d’Europe. Même s’il ne s’agit pas de la prestigieuse Champions League, la Ligue Europa ferait quand même bonne figure dans une saison 2013 2014 qui s’annonce extrêmement fructueuse pour le club de Benfica Lisbonne.

Ce soir, le match de demi finale Benfica Juventus est retransmis sur la chaine W9 et sur BeinSport. Rendez-vous est donc donné à tous les fans de la Ligue Europa, de la Juventus et du Benfica (et ils sont nombreux en France, en Belgique, en Suisse et partout ailleurs à l’étranger) pour voir le match Benfica Juventus en direct dès 20h30 ce jeudi 24 avril 2014.

Notez bien cette heure du début du match pour ne pas rater sa diffusion en direct à la télévision. Il est aussi possible de regarder Benfica Juventus en streaming sur Internet en utilisant votre ordinateur, votre téléphone Android ou votre tablette pour la retransmission de Benfica Juventus en direct et en intégralité. Quelques minutes avant le début du match, revenez ici même sur Tixup et vous saurez tout sur la diffusion du match de Ligue Europa en streaming live sur Internet et en direct TV. Tout est expliqué ici.

Après la fin du match, n’oubliez pas que les vidéos officielles du match Benfica Juventus du 24 avril 2014 sont disponibles ici pour revoir en replay le match, voir les buts du Benfica et de la Juventus.

