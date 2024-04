Retransmission du match Châteauroux RC Lens en direct Tv + Streaming sur Internet

Suivez en direct le match Châteauroux RC Lens sur Europosrt ou en Live Streaming sur Internet! Dans le cadre de la 33ème journée de la Ligue 2, Châteauroux reçoit le soir du lundi 21 Avril 2014 le RC Lens, un match diffusé en direct sur Eurosport et en Streaming sur Internet, à partir de 20h30. Le match Châteauroux – RC Lens est le dernier de la 33ème journée de la Ligue 2 et sa retransmission sera assurée en direct sur la chaîne Eurosport et en direct sur Internet grâce au Live Streaming.

Alors qu’ils sont deuxième du classement de la Ligue 2, le RC Lens se déplace soir à Châteauroux pour affronter l’équipe locale qui reste toute proche de la zone des relégables.

Le match Châteauroux – RC Lens sera sous le signe de la victoire puisque les Castelroussins sont tout près de la zone des relégables et souhaiteraient leur maintien en Ligue 2 et de l’autre coté, le RC Lens n’a toujours pas assuré son ascension en Ligue 1 et devrait remporter les 3 points du match pour rester dans la course.

Le match, qui se disputera sur la pelouse du stade Gaston Petit à 20h30, connaîtra le retour de Alharbi El Jadeyaoui après plusieurs semaines d’absence suite à une blessure à la cuisse, de même pour Le Moigne qui sera parmi le groupe du Racing. En revanche, Bourigeaud, Yahia et Tisserand manqueront à l’appel du coté Lensois pour ce match à fort enjeu.

Les hommes d’Antoine Kombouaré se déplacent à Châteauroux dans le perspective de remporter les trois points du match leur assurant un maintien dans la course à la Ligue 1 mais la mission ne sera pas facile face à Châteauroux qui lutte pour rester dans la Ligue 2 surtout que les prochains matchs ne sont pas aussi faciles qu’ils en ont l’air.

Regarder le match Châteauroux – RC Lens en direct Tv et Streaming

Le dernier match de la 33ème journée de la Ligue 2 entre Châteauroux et le RC Lens sera retransmis en direct à la télévision sur Eurosport. Rendez-vous donc pour les fans des deux équipes à partir de 20h30, Châteauroux – Lens sera retransmis en direct à la télévision sur Eurosport ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de voir le match Châteauroux – RC Lens en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup.com un peu avant le début du match Châteauroux – Lens. Vous saurez tout ici.

