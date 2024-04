Rentransmission du match PSG OL en Direct

Voici comment regarder ce soir le match Paris Saint-Germain – Olympique Lyonnais en direct Tv ainsi qu’en streaming sur Internet. Ce soir, vous pouvez voir le match de la finale de la Coupe de la Ligue entre le PSG et l’OL en direct sur France 2 à partir de 21h00 et en streaming sur Internet. La finale de la Coupe de la Ligue PSG – OL sera retransmis en direct sur France 2 ainsi qu’en direct streaming en ligne sur Internet, et ce, dès 21h00.

Dans la soirée du 19 Avril 2014, les fans de football ont rendez-vous avec la finale de la Coupe de la Ligue entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais. Un match qui se jouera sur la pelouse du Stade de France et qui constituera la 5ème finale pour les deux équipes dans cette compétition qui a été remportée par l’OL une seule fois (2001) et trois fois par les parisiens (1995, 1998, 2008).

8 jours plus tôt, l’Olympique Lyonnais a fait chuter le Paris Saint-Germain dans le cadre du championnat de la Ligue 1 et compte bien refaire le même exploit. Cependant, les parisiens, leader de la Ligue 1, veulent sauver les honneurs après leur élimination de la Ligue des Champions et ont une revanche à prendre face aux lyonnais.

Edinson Cavani et ses coéquipiers ont raté la semaine dernière les filets de l’Olympique Lyonnais. Les hommes de Laurent Blanc ont manqué d’efficacité et comptent bien se rattraper pour cette finale et ce sacre. Toutefois, l’Olympique Lyonnais devrait profiter de la période de baisse que connait le PSG, surtout avec l’absence de son buteur, Zlatan Ibrahimovic. De même, les lyonnais ont raté la Ligue Europa face à la Juventus et voudraient bien remporter un trophée cette saison.

Regarder le Match Paris Saint-Germain – Olympique Lyonnais en direct Tv et Streaming

Le match de la finale de la Coupe de la Ligue le Paris Saint-Germain – Olympique Lyonnais sera retransmis en direct à la télévision sur France 2. Rendez-vous donc pour les supporters des deux équipes à partir de 21h00, Paris Saint-Germain – Olympique Lyonnais sera retransmis en direct à la télévision sur France 2 ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de voir PSG – OL en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup.com un peu avant le début du match PSG – OL. Vous saurez tout ici.

