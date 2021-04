GP F1 Chine en Direct + Video Replay sur Internet

Voici la retransmission du GP F1 de Chine en video sur Internet : pour regarder le Grand Prix de Formule 1 de Chine ce week-end samedi et dimanche. Diffusé sur Internet et à la télévision, cliquez ici pour tout savoir de la diffusion des essais du GP F1 de Shangai, le départ en direct, la course en intégralité, mais aussi l’arrivée du GP F1 de Chine. Dès la fin du Grand Prix, retrouvez en video replay, les meilleurs moments du Grand Prix de Chine sur le circuit de Shangai, avec le classement complet, les résultats du GP F1 Chine et le résumé video.

Voici un Grand Prix à ne rater sous aucun prétexte. Le championnat du monde de Formule 1 se court ce week-end à Shanghai. Un Grand Prix de F1 stratégique pour l’avenir de la Formule1 au coeur du plus important marché automobile du monde. Le GP China est donc un moment particulier dans la saison puisque les constructeurs en course veulent tous briller sur le circuit. Du point de vue de la lutte entre les pilotes pour le classement du Championnat du Monde de F1, le Grand Prix de Chine est aussi un moment particulier, nous y reviendrons. Ce week-end, dès 4h00 du matin ne ratez rien du Grand Prix, avec les qualifications, et dès 7h00 du matin pour regarder la diffusion du départ en direct du F1 GP Chine, il vous suffit tout simplement de vous équiper du player adapté et de regarder facilement le Grand Prix sur Internet.

Les spécialistes de la Formule 1 comme Jean-Louis Moncet ont fait part de leurs inquiétudes avant le début du Grand Prix de Chine. Après un début de saison difficile, il semble que le plateau de F1 de cette année commence à prendre son envol. Les écuries du circuit ont réalisé des tests officiels pour se familiariser avec les particularités de l’asphalte à Shangai. Mercedes, Ferrari et les autres équipes de Formule 1 ont effectué leurs derniers réglages avant la course. Même si le GP Formule 1 de Chine présente un tracé de circuit assez similaire au circuit de Malaisie, les pilotes vont malgré tout devoir aborder avec attention la difficulté des « escargots » chinois, devenus célèbres à cause des perturbations qu’ils engendrent. Les experts l’ont annoncé en tout cas!

GP F1 Chine sur Internet

Attention, en raison du décalage horaire, la retransmission des essais de la F1 à la télévision et la diffusion du Grand Prix en direct avec le départ du Grand Prix de F1 China sont donnés à 7 heures heure de Paris. C’est dès 4h du matin que la chaine officielle de diffusion TV assure l’intégralité de la retransmission du GP de Chine de F1.

Ne ratez pas le début du GP de Formule1 et si vous êtes fan de Formule, revenez ici même sur Tixup pour tout savoir de la diffusion du Grand Prix en direct live à la télévision et en direct vidéo streaming sur Internet. Pendant près d’une heure trente minute de course, le Grand Prix de F1 Chine est à suivre impérativement. Ici, vous êtes au bon endroit!

