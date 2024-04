Retransmission du match AS Saint-Etienne Stade Rennais en direct Tv + Streaming sur Internet

Voici comment regarder le match AS Saint-Etienne Stade Rennais en direct Tv et en Live streaming sur Internet. Le match AS Saint-Etienne – Stade Rennais sera retransmis en direct Tv sur beIN Sport 1 à partir de 20h30 ainsi que Live Streaming sur Internet. Dans le cadre de la 34ème journée de la Ligue 1, le match AS Saint-Etienne – Stade Rennais est à voir en direct streaming et sur beIN Sport 1 dès 20h30. Vous pouvez ainsi voir le match Saint-Etienne Rennes en direct sur beIN Sport 1 et sur Internet.

Cependant, les Rennais devront se déplacer pour affronter Saint-Etienne sans Ola Toivonen. Ce dernier semble avoir des douleurs à un pied qui le gênerait au cours de ce match surtout que le Stade Rennais prépare la finale de la Coupe de France. Cette information a été confirmée selon un communiqué rendu public par les Rennais. De même, Romain Danzé est également absent de la feuille du match à cause d’une blessure à la cuisse survenue lors du match face à Angers. Il est donc privé de se déplacer à Geoffroy Guichard.

Malgré plusieurs absences, le Stade Rennais se déplace à Saint-Etienne pour chercher au moins un point qui leur assurerait, en quelque sorte, un nouveau bail parmi les élites de la Ligue 1.

Toutefois, les Stéphanois souhaitent consolider leur 4ème place du classement de la Ligue 1 (56 points), voire même espérer une éventuelle 3ème position. Pour l’AS Saint-Etienne, une victoire signifierait une chance pour rattraper le LOSC Lille, 3ème avec ses 63 points à 4 journées de la fin du championnat.

Le match d’ouverture de la 34ème journée de la Ligue entre l’AS Saint-Etienne – Stade Rennais sera retransmis en direct à la télévision sur beIN Sport 1. Rendez-vous donc pour les supporters des deux équipes à partir de 20h30, AS Saint-Etienne – Stade Rennais sera retransmis en direct à la télévision sur beIN Sport 1 ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de voir Saint-Etienne – Rennes en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup.com un peu avant le début du match AS Saint-Etienne – Stade Rennais. Vous saurez tout ici.

