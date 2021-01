Dakar : Peugeot dévoile sa superbe 2008

Peugeot fait son retour sur le Dakar! Après 25 ans d’absence, le constructeur français vient muni d’un buggy pour le moins gonflé.

Il y a trois semaines Peugeot, Red Bull et Total annonçaient leur retour t leur participation au Rallye Dakar 2015. Depuis, la voiture est attendue avec impatience. Le suspense a pris fin lorsque la nouvelle Peugeot s’est dévoilée au public.

La ressemblance avec le dernier-né des crossovers de Peugeot est frappante. Seulement, les circonstances ont fait que la nouvelle voiture doit être musclée et puissante afin de faire face à ce qu’il l’attend pour le Dakar 2015.

La 2008 DKR est née d’une collaboration étroite entre le centre du style de Peugeot et le bureau d’études de Peugeot Sport et le résultat est spectaculaire.

Carlos Sainz, vainqueur en 2010, estime que cette 2008 DKR a des atouts en sa faveur. Il explique qu’elle ne ressemble à aucune autre voiture deux roues motrices. Il confie qu’il est convaincu qu’il est possible de gagner le Dakar avec ce choix technique. Il ajoute qu’il est certain que Peugeot Sport a le savoir-faire, la technologie et le travail pour concevoir une telle voiture fusionnant avec tous les types de terrains.