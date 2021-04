Match Stade Rennais Angers en direct Tv et sur Internet + Replay des buts et résumé vidéo

Regarder en direct le match du Stade Rennais contre Angers SCO ce mardi 15 Avril 2014 sur Eurosport à partir de 21h00. Le match Stade Rennais – Angers SCO s’inscrit dans le cadre des demi-finales de la Coupe de France et se disputera sur la pelouse du stade de la Route de Lorient. La retransmission du match Stade Rennais – Angers SCO sera assurée en direct Tv par la chaîne Eurosport et en Live Streaming sur Internet. Voici comment voir le match Stade Rennais Angers SCO en direct Tv et en live streaming sur Internet à partir de 21h00.

Pour les demi-finales de la Coupe de France, l’équie d’Angers SCO se déplacera pour affronter le Stade Rennais ce mardi 15 Avril 2014 à partir de 21h00. Le match Stade Rennais – Angers comptant pour les demi-finales de la Coupe de France sera diffusé sur Eurosport pour le plaisir des fans de football.

Les Angevins veulent marquer l’histoire mais pour cela, ils devront affronter le Stade Rennais qui évolue en Ligue 1, une dernière marche pour Angers SCO pour assurer une place sur la pelouse du Stade de France. Pour Stéphane Moulin, coach d’Angers SCO, ses hommes n’ont rien à perdre et ce ne sont que 90 minutes qui leur séparent d’une qualification pour une deuxième fois de l’existence du club après celle de 1957.

Grand habitué des demi-finales de la Coupe de France, 4 fois sur 5 ans, le Stade de Rennais n’a pu décrocher un sacre sur cette période malgré son jeu. L’entraîneur Rennais Philippe Montanier a indiqué lors d’une conférence de presse que les deux équipes devront se départager sur le terrain, qu’il espère également un peu de magie pour ses hommes pour passer ce tour!

Le match Stade Rennais – Angers SCO est surement en faveur des rennais sur les papiers mais Angers, outsider de la compétition, n’a pas de pression et n’a rien à perdre. De l’autre coté, les rennais doivent faire face à une équipe de la Ligue 2 et c’est sur leur terrain que ça se passe. « Toute la pression va être sur les Rennais. Ils jouent un club de Ligue 2 chez eux, ils n’ont pas le droit à l’erreur« , a indiqué le coach angevin.

Match Stade Rennais – Angers SCO en direct Tv et Streaming sur Internet

Le match des demi-finales de la Coupe de France entre le Stade Rennais – Angers SCO sera retransmis en direct à la télévision sur Eurosport. Rendez-vous donc pour les supporters des deux équipes à partir de 21h00, Stade Rennais – Angers SCO sera retransmis en direct à la télévision sur Eurosport ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de regarder Rennes – Angers en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup.com un peu avant le début du match Stade Rennais – Angers SCO. Vous saurez tout ici.

