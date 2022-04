Retransmission Paris Roubaix en Direct TV Streaming Video sur France 3 et sur Internet

Voici comment regarder la diffusion de Paris Roubaix 2014 en direct TV et en vidéo pour voir la course en live, avec l’arrivée de Paris Roubaux ainsi que le résumé en vidéo dès la fin de cette épreuve de la Coupe du Monde UCI 2014. Dès maintenant ce dimanche 13 avril 2014, regardez Paris Roubaix 2014 en direct streaming sur Internet avec France 3, Eurosport et la RTBF, ainsi que sur Internet. Fan de Paris Roubaix, vous êtes au bon endroit!

Comme chaque année au début du mois d’avril, les fans de Paris Roubaix sont aux anges. La plus prestigieuse des classiques françaises est au rendez-vous. Pour regarder en direct le Paris 2014 ici même, tout simplement et avec le player web video qui convient, que vous soyez en France, en Belgique ou en Suisse, et même partout ailleurs en Europe ou dans le monde entier, vous allez profiter du spectacle offert par le peloton de ce Paris Roubaix 2014, une 112ème édition placée sous le signe de la tradition.

C’est en effet en direct et en intégralité qu’il est possible de regarder Paris Roubaix sur la chaine de télévision Eurosport, mais aussi sur France3, sur la RTBF en Belgique, ainsi que sur Internet en streaming. La diffusion sur Internet permet à tous les supporters amoureux de petite reine de voir Paris Roubaix en streaming sur leur tablette, leur téléphone mobile ou sur ordinateur.

Paris Roubaix 2014 en direct

Les 257 km de la course de Paris Roubaix sont jalonnés d’une 20aine de secteurs pavés, plus terribles les uns que les autres, qui feront la différence parmi les favoris de la course. En 2014, le Paris Roubaix se court sous des conditions météo mitigées. Pas de pluie au programme – normalement – mais un froid hivernal puisque la température sur le parcours de Paris Roubaix 2014 ne devrait pas monter au dessus de 10 degrés.

Paris Roubaix en streaming

Ce sont 199 coureurs qui se sont élancés ce matin en direct de Compiègne sur l’aire de départ du Paris Roubaix 2014. Une épreuve reine du cyclisme en France qui compte pour l’édition 2014 de l’UCI World Tour et qui permet aux coureurs du peloton de relier Paris à Roubaix sur un parcours de 257 kilomètres.

Paris Roubaix 2014 avec Fabian Cancellara

En 2014, pour la 112ème édition de Paris Roubaix, c’est le coureur suisse Fabian Cancellara qui est le grandissime favori pour se succéder à lui-même. Sur Paris Roubaix 2013, Fabian Cancellara avait fait preuve d’un énorme sens tactique en disposant de Sep Vanmarcke sur le vélodrome de Roubaix dans les derniers hectomètres de la course. Le Suisse de la formation Trek doit donc gagner une nouvelle fois en 2014. Tous les pronostics des experts ès Paris Roubaix vont dans ce sens. Pour Fabian Cancellara, ce serait l’occasion d’engranger les 30 000 Euros de prime promis au vainqueur, mais ce serait aussi l’occasion de marquer l’histoire de Paris Roubaux. Avant le départ, Fabian Cancellara déclarait : « C’est une course, le reste je ne le regarde pas. Derrière ça, il y a l’histoire. Cela viendra après ». Fabian Cancellara a l’habitude d’être dans la peau du favori sur Paris Roubaix, mais à la vue de ces dernières déclarations, on sent que la victoire est bel et bien dans son esprit. Fait-il preuve de trop d’optimisme? Réponse sur le vélodrome de Roubaix dans quelques heures.

Peter Sagan est le seul coureur qui aurait pu contrecarrer les plans de Fabian Cancellara sur les secteurs pavés du Paris Roubaix 2014. Mais le coureur slovaque n’est pas en forme actuellement. Les résultats de Peter Sagan sur les classiques de printemps sont catastrophiques en ce début de saison 2014. Au point de devoir se justifier sur sa participation au Paris-Roubaix 2014 : « Vous croyez que je suis venu pour quoi? Que je suis en vacances ici? D’abord, je n’ai pas de pression ». On sent de l’agacement dans les propos de Peter Sagan: son orgueil peut-il le pousser à créer la surprise cet après-midi lors de l’arrivée du Paris Roubaix 2014?

Paris Roubaix 2014 avec Europcar encore?

Parmi les forces françaises en présence pour cette classique Paris Roubaix 2014, les supporters français peuvent miser sur l’équipe Europcar qui en 2014 nourrit de belles ambitions. Vincent Jérôme (Europcar) déclarait ce matin avant le départ de Paris Roubaix : « Il faut avoir un coup d’avance. Ce sont les attaques des outsiders qui vont faire notre jeu ». Une tactique de course confirmée par le directeur sportif Jean-René Bernaudeau de l’équipe Europcar : « A Paris-Roubaix, il y a plus de chances de finir dans les 10 premiers du classement qu’au tour des Flandres. Il suffira d’un peu d’opportunisme ». Cela promet donc une belle course animée, par les équipes des outsiders, y compris l’équipe Europcar qui est pariculièrement inspirée par Parix Roubaix. Rappelons les succès d’estime de Sébastien Turgot sur Paris Roubaix 2012 (2e) et Damien Gaudin sur Paris Roubax 2013 (5e), deux coureurs d’Europcar.

Damien Gaudin devrait donc être intenable ce dimanche 13 avril sur le parcours de Paris Roubaix 2014. En 2014, l’ancien coureur sur piste a réellement passé un palier sur Paris-Nice et Cholet-Pays de Loire. A 27 ans, le vainqueur de Paris-Roubaix chez les Espoirs en 2007 s’est déjà classé à la 24e place en 2009, la 16e en 2011 et la 5e place l’an passé.

Retransmission Paris Roubaix 2014 à la télévision

Au total, ce sont plus de 4 heures de retransmission de Paris Roubaix en direct à la télévision qui sont diffusées sur les chaines France 3 et Eurosport en France, mais aussi sur la chaine RTBF en Belgique, qui reste une référence en matière de commentaires pour les fans de Paris-Roubaix.

En direct jusqu'à l'arrivée prévue vers 16h30, vous savez donc où regarder Paris Roubaix à la télévision. Sur Internet, il est aussi possible de voir la course et l'arrivée de Paris Roubaix 2014 en direct live et en vidéo replay dès la fin de la course. Sur votre ordinateur, iPad, téléphone mobile ou tablette tactile, la retransmission de Paris Roubaix est accessible sur le web avec un player qui permet de voir la course en direct streaming.