Retransmission en Video du Match OL Juventus et les Buts de Lyon en Europa League

Vous pouvez voir le match OL Juventus en streaming ce soir pour le quart de finale de la Ligue Europa. Dès 21h, en direct live à la télévision et en video streaming sur Internet le match Juve Lyon est diffusé. La vidéo replay du match OL Juventus ainsi que les vidéos des buts de Lyon sont à voir sur Internet dès la fin de la rencontre de l’OL ce jeudi 10 avril 2014. Avis aux fans de Lyon en video!

Que la soirée va être longue pour les supporters de l’OL! Nul doute que la route est encore longue pour atteindre les demi-finales de la Ligue Europa. Et pourtant, en 90 minutes, le sort européen de Lyon sera joué. En direct du Stadio delli Alpi de Torino, les joueurs lyonnais ont leur qualification entre les mains ce jeudi 10 avril. Il leur faut marquer, et gagner contre la Juventus. Mais l’ambition de l’OL est bel et bien présente ce soir, pour battre la Juventus pour accéder aux demi-finales. Le match est à regarder en streaming ici en toute facilité, avec tout simplement le bon player web pour voir le match en streaming Juventus OL.

Streaming Match OL Juventus

Le match aller s’est soldé par une victoire de la Juventus Turin à Gerland. Ce but à l’extérieur fait mal, et statistiquement, les joueurs de Lyon sont en situation défavorable avant la recontre de Turin. Mais sur un match, l’OL a sans doute les moyens de retourner les cartes en sa faveur. Ce n’est plus l’OL des grandes heures de la Champions League, mais en Europa League, un éclair de génie est toujours possible.

Selon Rémi Garde, le groupe lyonnais pourrait utiliser ce match de la Juventus comme match référence. Et si c’était vrai…

Video OL Juventus

Si la Juventus domine outrageusement la Série A italienne, ses performances européennes ont été plus mitigées. Si les joueurs de Lyon arrivent à contrôler la pression de jouer dans un stade mythique comme celui de Turin, l’OL peut aller chercher l’exploit de référence qui lui manque encore ce soir.

Pour accomplir ce Turin Lyon, la tâche sera aussi difficile que pour Hanibal lorsqu’il traversait les Alpes à dos d’éléphant.

Buts du Match OL Juventus en Video

Ainsi sur notre site Tixup.com, les supporters lyonnais peuvent tout savoir du match OL Juventus de ce soir. Commencez par noter l’horaire du coup d’envoi du match Lyon Juventus de ce jeudi 10 avril 2014. L’UEFA a programmé ce match retour des quarts de finale d’Europa League à 21h05. Un horaire un peu décalé par rapport aux horaires habituels.

Soyez au rendez-vous quelques minutes avant le début du match en revenant ici même sur le site Tixup.com, pour voir le match dans son intégralité, bénéficier de tous les commentaires en direct sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter mais aussi les vidéos postées sur Youtube pour le match Juventus OL de ce soir en Ligue Europa. En dircet TV, ce match de la Ligue Europa est retransmis en simultanée et en intégralité sur les chaines BeinSport et W9. Impossible de rater ce match de prestige, devant votre écran de télévision, devant votre ordinateur en streaming live ou sur votre tablette, vous pouvez regarder Juventus Lyon en direct et en video, vous saurez tout ici: pour avoir le bon player streaming et regarder Juventus OL simplement.

