Retransmission du Match Bayern Munich Manchester United en direct Tv et Streaming sur Internet

Comment suivre le match Bayern Munich Mancheter United en direct sur Tv et en streaming sur Internet? Vous pouvez regarder le match des quarts de finale retour de la Ligue des Champions entre le Bayern Munich et Manchester United ce mercredi 9 Avril 2014 en direct sur beIN Sport 1 et en live streaming sur Internet à partir de 20h45.

Le deuxième match CHOC des quarts de finale retour de la Ligue des Champions, Bayern Munich – Manchester United, sera retransmis ce soir en direct sur beIN Sport 1 et en live streaming sur Internet à partir de 20h45. Les allemands recevront ce mercredi les hommes de David Moyes et ils doivent créer l’exploit s’ils veulent garder une chance pour disputer la Ligue des champions la saison prochaine.

En effet, Manchester United doit absolument arriver à la finale de la Ligue des Champions et remporter le trophée pour pouvoir disputer la ligue des Champions la saison prochaine, sinon, les Red Devils seront absents, une première depuis la saison 1995-1996.

Bien qu’ils sont rentrés de l’Angleterre avec un score favorable (1 à 1), les munichois doivent être méfiants face aux Red Devils qui passeront à la vitesse supérieure pour affronter les allemands à Munich. Après un nul au goût d’une défaite à Old Trafford, Manchester United compte sur Welbeck et Rooney pour atteindre les filets des Bavarois.

Quant aux allemands, ils ont une seule priorité, la Ligue des Champions. Pour Pep Guardiola et malgré une récente défaite, il a indiqué lors d’une conférence de presse que l’objectif est le match contre Manchester United. « C’est triste d’avoir perdu à Augsbourg mais l’objectif est ce match contre Manchester United depuis plusieurs semaines« , a-t-il déclaré.

Voir Manchester United Bayern Munich en streaming

Pour ce quart de finale retour de la Champions League, le match de Manchester United chez le Bayern Munich est retransmis en direct à la télévision sur la chaîne beIn Sport 1. En live TV, dès le coup d’envoi à 20h45, les supporters des Red Devils seront devant leur écran télé pour voir le match Bayern Manchester sur beIn Sport 1 ce soir. Face au Bayern Munich, le match sera chaud et intense. En direct Streaming sur Internet, le match retour Bayern Munich Manchester United est à regarder sur tablette ou ordinateur sur Internet avec une diffusion en live. Pour tout savoir de la diffusion du match Bayern Manchester, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.

