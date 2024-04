Mourinho traite les joueurs du Real Madrid de traitres dans son livre biographique

Le public du Football européen attend impatiemment le livre biographique de José Mourinho , intitulé « Le côté obscur de José Mourinho » par l’écrivain espagnol Diego Torres qui est prévu de sortir dans quelques jours, et qui a été présenté comme une révélation de la trahison du Real Madrid.

Le livre révèle que José Mourinho a nommé un groupe de personnes autour de lui pour analyser tout ce qui est dit de lui dans les médias, puis lui envoyer chaque matin le résumé de ce qu’ils ont trouvé. Sa journée de travail commence à 8h00 avec des analyses des vidéos et des articles pour découvrir qui transmet les informations aux médias, à part lui.

On affirme dans le livre que José Mourinho, après un résultat nul 1-1 dans le match retour avec le FC Barcelone au cours de la saison 2010-2011, attendait ses joueurs dans le vestiaire pour les critiquer et les accuser de détourner son plan et le communiquer aux médias, plus particulièrement pour le journal Marca, et ce avant le match de quelques heures. Le plan qu’il ne voulait pas révéler aux médias était de mettre Pepe comme milieu de terrain. Il déclare : « Vous êtes des traîtres, je vous ai dit de ne pas parler avec n’importe qui sur la formation de l’équipe. Vous m’avez trahi, vous n’êtes pas de mon niveau ». Il aurait même insulté les mères des joueurs.

Ce jour-là, Mourinho a confirmé que son seul ami était Granero mais qu’il ne pouvait plus lui donner confiance non plus après la fuite de son plan. Il aurait aussi déclaré qu’au cours de cette colère, Iker Casillas s’est levé et quitté la salle comme de rien n’était. Ce geste d’Iker a été suivi par d’autres joueurs du Real. Et à ce moment là, Mourinho a explosé de colère et les a traité de « traîtres » en insistant que « Si j’étais dans la guerre du Vietnam et je vois mon collègue rire, je prendrai mon arme et je le tuerai »

Il est à noter que cette guerre entre Mourinho et Iker Casillas a encore explosé et il l’a confirmé en laissant le gardien du Real Madrid sur le banc toute la deuxième moitié de la saison 2012-2013.

