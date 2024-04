Voir le Match Zulte Waregem Standard Liege en Streaming Video + Direct TV

Voici comment regarder le match Zulte Waregem Standard Liege en direct live streaming ce soir. Pour le 2e jour de Play Off 1, les fans de footbbal ont rendez-vous pour voir le match Zulte Waregem Standard en streaming sur Internet, en live et en replay video, ou même en direct à la télévision. Vendredi 4 avril 2014 à 20h30 le Standard de Liège joue son match de J2 PlayOff 1 sur le terrain de Zulte Waregem.

Quelle joie immense de retrouver en direct le Standard de Liège ce soir face à Zulte Waregem, pour un duel au sommet de la Jupiler Pro League. Avec ce match 2 des Play-offs, le match est retransmis à la télévision ce soir, donc un match à regarder en direct ici très facilement sans se créer de problèmes inutiles. Il suffit d’avoir le player web qui va bien pour profiter du match Zulte Waregem Standard Liege en direct live.

A 20h30, les joueurs du Standard se déplacent en leader du classement pour affronter sur leur terrain les troisièmes. Le match Zulte Waregem Standard s’annonce donc comme le choc au sommet du championnat belge, à ne rater sous aucun prétexte. Et tant pis pour les rabas-joie qui s’entêtent à penser que le système des play-offs est obsolète! Qu’ils arrêtent se répéter sans cesse les mêmes rengaines et profitent du match de ce soir en direct tranquillement.

Un Match Zulte Waregem Standard Liege au sommet

L’information du jour pour les fans du Standard, c’est bien entendu la condamnation de Mehdi Carcela à 2 matches de suspension, dont un avec sursis. Une condamnation prononcée par la Commission des Litiges d’appel de l’Union belge de football. Mais cette condamnation ne doit pas gâcher la joie des supporters des Rouches, qui se retrouvent unis ce soir dans le match contre Zulte Waregem, puisque Mehdi Carcela ne purgera sa peine qu’à compter de… demain.

Ce soir du vendredi 4 avril 2014, le match à Zulte Waregem est l’occasion pour le Standard de prendre une revanche. C’est en effet au Gaverbeek que Liège avait subi sa première défaite de la saison régulière, mettant un terme à une série de 27 sur 27. Le match Zulte Waregem Standard est aussi l’occasion pour les Rouches de confirmer leur dernière victoire contre le RSC Anderlecht. Et si cette saison 2013 2014 était la saison du Standard?

Du coté de Zulte Waregem, il va sans dire que Thorgan Hazard et ses coé-équipiers ne voient pas la venue du Standard d’un très bon oeil. Zulte Waregem reste invaincu à domicile. Une victoire leur permettrait de se replacer dans la course au titre, d’autant qu’Anderlecht sera confronté à Bruges ce week-end et pourrait bien chuter. Mais le week-end, c’est encore loin, restons concentré sur le match de ce soir à voir en direct à 20h30.

Il y a un an déjà, Zulte Waregem Standard en direct

Les Flandriens de Zulte Waregem ont l’occasion d’aligner une 3ème victoire d’affilée face au Standard, mais pour ce duel au sommet du football belge, les bookmakers voient nettement une victoire pour les Rouches. En fait, ce sont plutôt les statistiques en déplacement des joueurs du Standard qui impressionnent : 30 buts marqués à l’extérieur pour seulement 7 encaissés. Il doit y avoir des défenseurs à Zulte Waregem qui ont mal dormi hier! Il suffit de se remémorer le match Zulte Waregem Standard du 12 avril 2013. C’était il y a tout juste un an, dans un match d’anthologie où le Standard de Liège s’était imposé 4 à 3 à l’extérieur, après avoir été mené 3-1…

En ce qui concerne la composition des équipes en lice dans le match de ce soir, pour Zulte Waregem, seul Leye ne fait pas partie des joueurs clés alignés face au Standard de Liège ce soir. Le coach peut ainsi faire appel à son équipe type incluant Bossut, verboom, Colpaert, D’Haene, De fauw, Skulason, Kums, ainsi que Thorgan Hazard, Bongonda, Conte et Sylla pour animer les lignes offensives. Du coté du Standard de Liège, on retrouve une noyau resserré au complet avec les joueurs clés qui ont répondu présent à l’appel. Dans le onze de départ des Rouches, on retrouve donc Kawashima, Stam, Arslanagic, Ciman, Van Damme, Vainqueur, de Sart, Mehdi Carcela (qui n’est pas suspendu malgré les soubresauts judiciaires), Mpoku, Ezekiel et Batshuayi.

Zulte Waregem Standard Streaming

Que les fans du Standard soient complètement rassurés: il est très facile de voir le match Zulte Waregem Standard en direct ce soir, puisque la rencontre de Play Off est retransmise en direct à la télévision, que ce soit en Belgique ou en France sur Canal+Sport. Dès 20h30, le match au sommet de la Journée 2 des Play Offs est à regarder sur toutes les chaines de télé qui diffusent le match en direct devant un écran de télévision, ou en direct streaming sur Internet. Pour tout savoir et voir le match en direct, c’est ici que cela se passe, sur Internet et sur Tixup.com. Juste avant le début du match en direct ce soir, c’est ici que ça se passe, vous saurez tout ici.

