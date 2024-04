Retransmission du Match OL Juventus en Direct Live TV et en Vidéo

Ce soir, regardez le match en direct Lyon Juventus Turin en live à la télévision et en video streaming sur Internet. Dès 21h, soyez au rendez-vous de ce quart de finale de Ligue Europa OL Juventus de Turin en direct de Gerland. On aime ce genre de match comme l’Europa League sait en offrir aux fans de football. En direct TV sur W9 et Bein Sport jeudi 3 avril avril 2014, ne ratez pas l’occasion de voir le match Olympique Lyonnais Juventus Turin en direct live TV et en video streaming sur Internet!

Pour les supporters de l’Olympique Lyonnais, ce match de l’OL en quart de finale de la Ligue Europa est un match bonus. Impossible de penser que les joueurs lyonnais ont la réelle ambition de battre la Juventus pour accéder aux demi-finales. Mais voici un match à regarder en direct ici en toute simplicité. Pour les fans, un match OL Juventus est à voir en direct absolument, puisque la rencontre est diffusée en live par BeinSport et W9.

Sans pression, l’Olympique Lyonnais se voit bien créer la surprise au Stade Gerland de Lyon. La Juventus pourrait se faire surprendre à la manière des Anglais de Chelsea hier soir, battues 3-1 par une PSG survolté et libéré de ses doutes. C’est tout ce que l’on souhaite à l’OL, car après un derby ASSE Lyon plus que douloureux à digérer, l’OL doit saisir le match de ce soir contre la Juve pour redorer son blason auprès des supporters.

Match OL Juventus à voir en direct live

Avec plus de 8 points d’avance sur l’AS Roma, la Juventus de Turin survole les débats en Série A italienne. Difficile de tomber plus mal pour les joueurs de Lyon. Alors pour dédramatiser une défaite annoncée d’avance par tous les médias traditionnels, Rémi Garde évacue la question d’un revers de manche en conférence de presse: il est impossible pour l’OL de battre à la Juventus. Pour le coach lyonnais, la Juventus a le niveau pour jouer en quart de finale de Ligue des Champions, et la lutte paraît inégale, comme il l’explique dans notre vidéo à regarder dès maintenant.

A moins que l’Olympique Lyonnais ne profite des 2 défaites récentes de la Juventus, dont celle de Napoli il y a moins d’une semaine. Pour l’OL, ce serait l’occasion de faire entamer une mauvaise série aux coéquipiers de Pirlo, qui ont eu du mal à progresser lors de leur campagne en Champions League et en Europa League. On peut rêver à un exploit, avant le coup d’envoi de ce soir 21h00 en direct de Gerland.

Bien entendu, si on est supporter lyonnais, il ne vaut mieux pas regarder les cotes des parieurs sur le match OL Juventus de ce soir… On atteint des sommets, tant les paris sont déséquilibrés en faveur des Italiens. A croire que les statisticiens et les bookmakers ont oublié de prendre en compte la série de 5 défaites à l’extérieur en cours pour la Juventus Turin. Croisons les doigts pour Lyon et comme Steve Malbranque le déclarait un peu plus tôt en interview, « Ce serait dommage de s’arrêter ce soir ».

Mais sur notre site Tixup.com, pour le match OL Juventus de ce soir, on ne va pas faire comme sur le site de Telefoot, où les journalistes incitent les supporters lyonnais à parier sur une victoire 1-0 de Lyon. Avec un cote de 11 contre 1, imaginez le risque que cela représente. Sur Tixup.com, on préfère vous conseiller d’économiser cet argent, pour vous payer votre prochain billet au Stade Gerland. Il y a des priorités dans la vie d’un supporter!

Match OL Juventus en video streaming

Notez que le coup d’envoi du match Lyon Juventus de ce jeudi 3 avril 2014 a été programmé à 21h05 précises par l’UEFA qui organise l’Europa League. Soyez au rendez-vous quelques minutes avant le début du match, car ici même sur le site Tixup.com, les supporters de l’OL sont les bienvenus. Avec ce match de la Ligue Europa à voir en direct, ce sont les chaines BeinSport et W9 qui se chargent de la diffusion ce soir. Impossible donc de ne pas voir OL Juve en direct, que ce soit devant votre écran de télévision, devant votre ordinateur en streaming live.

Et même si vous voulez voir OL Juventus sur votre tablette ou votre iPhone, c’est tout à fait possible puisque les players dédiés au football sont là pour cela. Sur Android ou iPad, téléchargez les applications qui ont été développés pour la diffusion des matches d’Europa League en direct, comme le match OL Juventus de ce soir.

Ce qui pourrait bien devenir un match d’anthologie pour l’Olympique Lyonnais est donc retransmis en direct live ce soir à la télévision, que ce soir en France, à l’étranger, en Europe, en Belgique, en Suisse et même dans les pays francophones comme la Tunisie, le Maroc, l’Algérie ou le Canada. Le début du match OL Juventus est diffusé en direct TV sur Bein Sport et W9, et en video streaming sur les sites web des chaines. Pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup.com un peu avant le début du match en direct, car vous saurez tout ici. C’est avec le bon player que vous pourrez voir ce match OL Juventus en direct live et en video streaming!

