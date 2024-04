Retransmission du match Real Madrid Borussia Dortmund en direct Tv + streaming live sur Internet

Football ligue des Champions ce soir avec un autre grand rendez-vous très attendu et qui opposera le Real Madrid au Borussia Dortmund à partir de 20h45 dans le cadre des quarts de finale de la C1, voici comment regarder Real Madrid – Borussia Dortmund en direct live Streaming et la retransmission de Real Madrid – Borussia Dortmund en direct TV. Un duel au sommet entre deux équipes qui se sont affrontées l’année dernière en demi-finale et il y a de la revanche en l’air. Real Madrid – Borussia Dortmund c’est en direct à partir de 20h45 sur beIN Sport 1.

Les quarts de finale aller de la ligue des champions se poursuivent ce soir avec un autre grand rendez-vous ce soir à partir de 20h45 et qui opposera le Real Madrid au Borussia Dortmund. Une rencontre très attendue entre deux formations qui se sont déjà rencontrées l’année dernière en demi-finale, et rappelons-le, les allemands s’étaient qualifiés grâce à leur victoire de 4-0 au match aller.

Cette fois-ci, ce sont les madrilènes qui accueillent à l’aller de cette double confrontation. Il y a donc de la revanche en l’air qui planera ce soir sur le Santiago Bernabeu. Les hommes de Carlo Ancelotti tenteront de prendre une sérieuse option pour éviter les mauvaises surprises à l’Iduna Park de Dortmund.

Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers qui avaient laisser filer leur première place au classement de la Liga après deux défaites consécutives au Clasico contre Barcelone et à Séville, vont tenter de concentrer tous leurs efforts sur la plus prestigieuse des coupes européennes pour redorer le blason de l’équipe la plus titrée en Ligue des Champions.

Borussia Dortmund, finaliste de l’édition précédente après avoir perdu la finale contre son grand rival du Bayern Munich, et qui occupe actuellement la seconde place au classement de la Bundesliga remportée déjà par les Bavarois, tentera de refaire le coup de l’année dernière contre le même adversaire, bien que les jaunes et noirs ont un peu perdu de leur verve après les départs de joueurs clés à l’instar de Mario Götze sans toutefois oublier que le fer de lance, l’attaquant polonais Robert Lewandowski, quadruple buteur l’année dernière, est suspendu.

Mais le Real version Ancelotti n’est pas le Real de l’année dernière et les espagnols semblent beaucoup mieux armés par rapport à l’exercice précédent et sont déterminés à aller très loin dans cette compétition malgré la concurrence de plus en plus rude.

Voir Real Madrid – Borussia Dortmund en Direct Streaming

Choc au sommet ce soir avec la suite des quarts de finale aller de la ligue des champions entre Real Madrid – Borussia Dortmund qui sera retransmis en direct à la télévision sur beIN Sport 1. Un rendez-vous à ne donc pas rater pour les fans de football et les supporters des deux équipes à partir de 20h45, Real Madrid – Borussia Dortmund sera retransmis en direct à la télévision sur beIN Sport 1 ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de regarder Real Madrid – Borussia Dortmund en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.

