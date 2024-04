Retransmission du Match PSG Chelsea en Direct TV et en Vidéo

En match de Ligue des Champions ce soir, voici comment regarder PSG Chelsea un match en direct tant attendu et un quart de finale de Champions League comme on les aime, en direct live streaming sur Internet et en direct TV sur Canal+. Mercredi 2 avril 2014, le Paris Saint Germain et le Chelsea FC s’affrontent en live à la télévision sur Canal Plus et sur Internet à partir de 20h45. Soyez au rendez-vous!

Pour les quarts de finale de Ligue des Champions, Canal+ sort le grand jeu ce soir, avec un match à regarder en direct ici en toute simplicité.

Quel programme pour le match de ce soir, entre un PSG qui porte tous les espoirs français et un Chelsea FC, club anglais toujours en lice en Coupe d’Europe au même titre que Manchester United. L’affiche du match PSG Chelsea est alléchante à plus d’un titre. Les historiens et autres statisticiens professionnels auront noté que José Maurinho a remporté sont premier match de Champions League à la tête de Chelsea contre un certain Paris Saint Germain.

PSG Chelsea la revanche à voir en direct live

C’était en 2004, il y a 10 ans. Dix saisons pendant lesquelles le coach portugais a écumé les plus grands clubs avec succès (Madrid, Inter etc…) et pendant lesquelles le Paris Saint Germain a changé d’ère. Ce soir du mercredi 2 avril 2014, Chelsea se rend au Parc des Princes avec une modestie de bon aloi. Le 3-0 d’il y a 10 ans n’est pas prévu ce soir. Seul le vétéran Terry a survécu aux 10 saisons passées. Ce soir, ce pourrait bien être le PSG qui étrille Chelsea ce soir. Un match à voir en direct sans attendre!

Les bookmakers anglais sont partagés entre le PSG et Chelsea. Les 2 clubs parisiens et londoniens font figure d’outsiders pour une victoire finale en Ligue des Champions 2014. Avec 11% des pronostics et des mises pour chacune des 2 équipes. Aux oubliettes l’inexpérience du coach parisien Laurent Blanc. Aux oubliettes l’inexpérience du PSG au stade supérieure de Champions League (le dernier carré des demi-finales). Le match PSG Chelsea de ce soir n’est donc pas joué d’avance, et c’est tant mieux pour le spectacle.

A l’occasion de ce quart de finale de la Ligue des champions, les Anglais de Chelsea jouent au Parc des Princes avec un coup d’envoi de la rencontre contre le PSG prévu à 20h45. Soyez au rendez-vous. Les joueurs parisiens attendent Chelsea de pied ferme. Il est certain que le fighting spirit des Londoniens fera fureur tout au long de la soirée. Le PSG sera secoué à domicile, mais devra tenir bon.

A l’image des deux matches nuls d’hier soir 1-1 dans les matches Barca Atletico Madrid et Bayern Man United, le (fameux) but à l’extérieur pourrait bien faire la différence pour la qualification demi. A la défense parisienne d’être vigilante ce soir! En Championnat de France, le PSG sait s’imposer en maître du jeu, même face à ses adversaires les plus coriaces. Espérons que les sensations seront les mêmes dans ce match aller PSG Chelsea, un adversaire d’un autre calibre tout de même.

Les clés du match PSG Chelsea de ce soir

Pour le PSG, une victoire écrasante serait certainement compliquée compliquée à obtenir contre les experts de Chelsea. Lors des précédents matches de Champions League, Chelsea a montré sa capacité à se déplacer à l’extérieur et à faire face aux enjeux. Ce soir dans le match PSG Chelsea sur Canal+ à 20h45, les hommes de Laurent Blanc tenteront de jouer le tout pour le tout. Les deux monstres de la ligne d’attaque parisienne Zlatan Ibrahimovic et Edinson Cavani sont dors et déjà dans les starting blocks pour briller sur le devant de la scène européenne. La détermination du PSG suffira t-elle pour venir à bout de l’expérience de Chelsea? Sur Tixup.com, on parierait bien quelques kopecks sur une belle victoire de Paris dès ce soir!

A noter que le match PSG Chelsea de ce soir est classé à très haut risque en terme de sécurité aux abords du Stade du Parc des Princes. Les hooligans anglais traînent une réputation sulfureuse, mais espérons que le match de ce soir restera un pur spectacle pour tous les fans de football, qu’ils soient dans les tribunes du PSG, devant leur télé, leur ordinateur ou leur tablette.

Match PSG Chelsea en Direct Streaming

Le match PSG Chelsea est retransmis en direct TV ce soir pour le quart de finale de Ligue des Champions à voir sur Canal+. Dès 20h45, les fans de foot ont rendez-vous pour un match d’anthologie entre le Paris Saint Germain et le Chelsea FC. Toutes les chaines de télé diffusent le match en direct en Europe, en Belgique, en Suisse et même dans les pays francophones comme la Tunisie, le Maroc, l’Algérie ou le Canada. Les supporters du PSG dépassent largement les frontières françaises et tout le monde peut désormais regarder le match PSG Chelsea de Champions League en direct.

Devant la TV pour pour ne pas rater le coup d’envoi de PSG Chelsea, c’est une possibilité en direct sur Canal Plus ou en direct streaming sur Internet, c’est une possibilité aussi. Vous pouvez ainsi regarder le match entre le Paris SG et Chelsea FC dès 20h45. Pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup.com un peu avant le début du match en direct, car vous saurez tout ici. PSG Chelsea : c’est ici et nulle part ailleurs avec un bon player comme il faut!

