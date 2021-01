Auto: Peugeot revient au Rallye Dakar après 25 ans

Le constructeur automobile français Peugeot participera au Rallye Dakar en 2015 pour la première fois en 25 ans, ont annoncé les organisateurs de la course mercredi.

« Nous nous félicitons du retour du lion (symbole Peugeot) à Dakar », a déclaré le directeur du rallye Etienne Lavigne lors d’une conférence de presse organisée pour dévoiler les détails de la course de l’année prochaine.

Peugeot avait dominé le rallye vers la fin des années 80 remportant le titre quatre fois de 1987, mais a quitté la course en 1990.

L’ancien champion du monde des rallyes Carlos Sainz et la légende du Dakar, Stéphane Peterhansel, qui l’a remporté 11 fois, devraient être des « pilotes line-up de Peugeot en 2015 », selon un rapport sur www.autosport.com.

Les organisateurs ont déclaré: «Alors que l’identité de ses recrues (Peugeot) et le nom des modèles qui auront les ordres du starter à Buenos Aires seront dévoilés dans un avenir proche, les 205S et 405S conduits par Vatanen, Kankkunen ou Ickx pourront voir leurs héritiers prendre leur place au Dakar 2015 ».

L’année prochaine, le Rallye Dakar débutera et se terminera à Buenos Aires couvrant 9000 km et en passant par le Chili et la Bolivie, ont annoncé les organisateurs.

Au total il y aura 13 étapes dans trois pays, mais le rallye ne prendra passera pas par le Pérou cette fois pour des raisons budgétaires.

Partager : Twitter

Facebook