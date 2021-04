Retransmission du Match Real Madrid FC Barcelone en Streaming + Direct Live TV

Football Liga espagnole avec le Clasico ce soir entre le Real Madrid – FC Barcelona à partir de 21h00, voici comment regarder le match tant attendu entre les deux géants du football Real Madrid – Barcelone en direct live Streaming et la retransmission de Real Madrid – Barcelone en direct à la télévision. C’est ce dimanche soir 23 mars 2014 que ça se passe à partir de 21h00, un match à ne surtout pas manquer pour voir à l’oeuvre les Ronaldo et Messi, à noter que la diffusion en direct sera assurée par beIN Sport 1.

Un grande soirée de football attend les amateurs du ballon rond à partir de 21h00 dans le Clasico qui mettra aux prises le Real Madrid et le FC Barcelone pour le compte de la 29e journée du championnat d’Espagne de football la Liga. Le match de la saison entre les deux éternels rivaux lorsque le Real de Cristiano accueillera le Barça de Messi dans son fief du Bernabeu qui sera plein à craquer.

Mis à part le cadre historique du match et la rivalité entre les deux géants, le cadre sportif de ce match est capital pour les deux clubs, le Real est le leader du championnat avec 70 points et compte 4 points d’avance sur son adversaire du jour le Barça qui lui occupe la 3e place avec 66 points. On peut donc dire que c’est un match pour le titre d’un coté, et pour relancer la course au titre de l’autre coté.

Le Real Madrid a retrouvé sa grande forme ces derniers temps et reste invaincu toutes compétitions confondues depuis sa défaite contre justement, Barcelone au match aller. Mené par un Cristiano des grands jours qui surpasse adversaires et coéquipiers et vainqueur du Ballon d’Or au bout d’une saison héroïque. Carlo Ancelotti et ses hommes comptent écarter définitivement le Barça de la course au titre car en cas de victoire des madrilènes, ils disposeront de 7 points d’avance sur les catalans.

Il est vrai que le Barça n’est plus l’équipe imbattable qui écrasait tout sur son chemin, mais l’équipe de Gerardo Martino dispose de joueurs qui peuvent faire la différence à n’importe quel moment, rien qu’à citer Neymar, Xavi, Iniesta ou l’inévitable Lionel Messi capable à lui seul de faire basculer le cours d’un match.

Les compositions des deux équipes devront être comme suit:

Real Madrid : Lopez – Carvajal, Pepe, Ramos, Marcelo – Modric, Xabi Alonso, Di Maria – Bale, Benzema, Ronaldo.

Barça : Valdés – Alves, Piqué, Mascherano, Alba – Xavi, Busquets, Iniesta – Fabregas, Messi, Neymar.

Voir Real Madrid – FC Barcelone en Direct Streaming

Le Clasico entre le Real Madrid – Barça sera diffusé en direct à la télévision ce soir sur beIN Sport 1. Ne manquez pour rien ce grand rendez-vous footballistique à partir de 21h00, le match Real Madrid – FC Barcelone débutera en fanfare et sera retransmis en direct à la télévision sur beIN Sport 1 ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de regarder le Real Madrid et le Barça en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.

