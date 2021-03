Retransmission du match AS Monaco FC LOSC Lille en direct Tv et streaming sur Internet + Replay Vidéo

Belle affiche en Ligue 1 ce soir à partir de 21h00 dans le cadre de la 30e journée du championnat de France de football, voici comment regarder le match AS Monaco – FC LOSC Lille en direct live Streaming et la retransmission de Monaco – Lille en direct à la télévision. Dimanche 23 mars 2014 à partir de 21h00, une belle affiche qui sera retransmise en direct par Canal+.

Il n’y a pas que le Clasico en Espagne à suivre ce soir, une belle affiche de football français à l’occasion de la 30e journée du championnat de France Ligue 1 à partir de 21h00 et elle opposera l’AS Monaco au LOSC Lille.

Un match de haut de tableau qui opposera le club du Rocher 2e au classement avec 62 points et Lille 3e avec 53 points. Les monégasques tenteront de garder le même écart avec le PSG qui de 8 points et de distancer par la même occasion l’adversaire du jour lillois.

Les Dogues eux tenteront de leur coté de ne pas se faire distancer par Monaco et de garder la marge de sécurité sur le poursuivant Saint-Etienne qui a gagné son match et qui n’est plus qu’à deux points.

Les hommes de Claudio Ranieri restent sur deux victoires consécutives et tenteront ce soir de rester sur cette dynamique et d’aligner une troisième victoire d’affilée, Monaco n’a connu qu’une seule défaite lors de ses 5 derniers matches de championnat.

Les hommes de René Girard restent eux invaincus lors des 5 derniers matches en championnat avec deux victoires et 3 défaites et ils restent sur un match nul décevant (0-0) lors de la 29e journée à domicile contre Nantes.

Les compos probables

Monaco : Subasic – Fabinho, R.Carvalho, Abidal, Raggi – Obbadi, Moutinho, Toulalan, J.Rodriguez – Germain, Berbatov

Lille : Enyeama – Béria, Kjaer, Basa, Souaré – Delaplace, Balmont, I.Gueye – Kalou, Origi, Roux

Match AS Monaco – FC LOSC Lille en Direct Streaming

L’affiche de la 30e journée du championnat de France L1 entre Monaco – Lille sera diffusé en direct à la télévision ce soir sur Canal+. Coup d’envoi à partir de 21h00, du match Monaco – Lille en direct à la télévision sur Canal+ ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de regarder Monaco – Lille en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.

