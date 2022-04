Retransmission GP F1 Live: Grand Prix d’Australie en direct Tv + streaming sur Internet

Voici comment regarder la retransmission du GP F1 d’Australie 2014 en Streaming live sur Internet et en direct à la télévision. Pour voir la Formule 1 à 07h00 ce dimanche matin, les fans de Grand Prix ont le choix, de Canal+ à l’Internet. Avec le départ en direct, la course en intégralité et l’arrivée du GP F1 d’Australie 2014 du 16 mars 2014, et en vidéo replay avec le classement de la course, les résultats du Grand Prix Formule 1 de Melbourne.

C’est parti pour la saison automobile et vitesse cette saison 2014 avec le Grand Prix de Melbourne, Australie, ce dimanche matin à partir de 07h00. Réglez vos réveils ce dimanche pour ne pas rater le coup d’envoi de la course du premier GP F1 de la saison.

Comme ce fut le cas chaque année, le coup d’envoi de la saison de Formule 1 débute sur le circuit Albert Park à Melbourne.

Une saison très attendue avec beaucoup de changements, notamment l’arrivée de nouvelles motorisations V6 hybride turbo, et espérons-le, du suspense jusqu’aux derniers moments de la dernière course et une petite bousculade au niveau de la hiérarchie dominée par l’allemand Sebastian Vettel depuis quelques années, le pilote de Red Bull est champion du monde à 4 reprises d’affilée.

Une hypothèse qui de changement qui s’est ravivée par les Essais de cette course hier samedi ravivée par la pluie et durant laquelle le pilote Britannique de Mercedes-AMG, Lewis Hamilton a remporté la pôle position devant l’Australien Daniel Ricciardo (Red Bull-Red Bull-Renault) le devançant de trois dixièmes d’avance.

Il est vraisemblable que Mercedes sera bien présente cette saison, en effet la marque compte trois moteurs sur les quatre places de la ligne de départ de ce GP d’Australie. Le quadruple champion du monde Sebastian Vettel lui, ne débutera la course qu’à partir de la 6e ligne, devant lui Kimi Raikkönen (Ferrari).

Enfin, la légion française sera bien présente avec Jean-Eric Vergne (Toro Rosso), Romain Grosjean (Lotus) et Jules Bianchi (Marussia).

Voici par ailleurs la grille de départ



En Première ligne on retrouve :

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes-AMG)

Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-Renault)

En Deuxième ligne on retrouve :

Nico Rosberg (GER/Mercedes-AMG)

Kevin Magnussen (DEN/McLaren-Mercedes)

En Troisième ligne on retrouve:

Fernando Alonso (ESP/Ferrari)

Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso-Renault)

En Quatrième ligne on retrouve:

Nico Hülkenberg (GER/Force India-Mercedes)

Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso-Renault)

En Cinquième ligne on retrouve:

Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes)

Jenson Button (GBR/McLaren-Mercedes)

En Sixième ligne on retrouve:

Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari)

Sebastian Vettel (GER/Red Bull-Renault)

En Septième ligne on retrouve:

Adrian Sutil (GER/Sauber-Ferrari)

Kamui Kobayashi (JPN/Caterham-Renault)



En Huitième ligne on retrouve:

Valtteri Bottas (FIN/Williams-Mercedes)

Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes)

En Neuvième ligne on retrouve:

Max Chilton (GBR/Marussia-Ferrari)

Jules Bianchi (FRA/Marussia-Ferrari)

En Dixième ligne on retrouve:

Marcus Ericsson (SWE/Caterham-Renault)

Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault)

Et enfin, en Onzième ligne on retrouve:

Pastor Maldonado (VEN/Lotus-Renault)

Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber-Ferrari)Texte

F1 Australie 2014

Puisque le GP d’Australie 2014 se déroule à l’autre bout de la terre, le fuseau horaire de la Formule 1 est donc en décalage. Pour les fans de F1 : notez bien que le départ du GP de F1 Australie 2014 est donné à 07h00 du matin, heure française. En direct à la télévision, et en Streaming sur Internet, le Grand Prix de F1 Australie 2014 est à voir en direct, avec une diffusion par la chaîne Canal+.

Ne ratez pas le début du Grand Prix de Formule1 et revenez ici même sur Tixup quelques minutes avant pour tout savoir.