Video et Buts de PSG OM : Résumé et Replay du Match Paris Marseille

Il n’y a pas mieux q’un PSG – OM en soirée pour finir un weekend avec un match de football entre deux monuments. Voici comment regarder le match de ce soir dans le cadre de la 27e journée entre le PSG – OM en direct live Streaming et une retransmission en direct à la télévision. Dimanche 02 mars 2014 à partir de 21h00, Paris-SG – Marseille, une diffusion en direct sur Canal+.

Gros match ce soir au Parc des Princes à l’occasion de la 27e journée du championnat lorsque le PSG recevra Marseille à partir de 21h00, une rencontre qui sera diffusée en direct sur Canal+.

Bien que la différence de poids entre les deux équipes est de mise depuis que le PSG a pris une toute autre dimension ces dernières année, le match PSG – OM suscite toujours tant d’engouements et mobilisent les spectateurs et téléspectateurs qui se comptent par millions.

Le match de ce soir opposera certainement les deux plus grands rivaux du football français, les deux plus grandes villes de France, sport et culture se mélangent lors de ce grand derby.

Le PSG qui domine la ligue 1 de bout en bout, tentera de prendre le large ce soir surtout après la défaite de Monaco hier à Saint-Etienne, avec 8 points d’avance, on verrait mal comment Paris ne finira pas champion à la fin de la saison.

De son coté, Marseille cherchera à surprendre le PSG dans son fief pour recoller au classement et jouer une place européenne.

Match PSG – OM en Direct Streaming

Le choc qui opposera le PSG à l’OM ce soir dans le cadre de la 27e journée de la ligue 1 sera retransmis en direct à la télévision sur Canal+. Dès 21h00, le coup d’envoi de Paris – Marseille en direct sera donné. A la télévision sur Canal+ ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de regarder PSG – OM en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.