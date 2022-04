Streaming PSG OM

Belle soirée de football ce soir avec le choc PSG – Marseille dans le cadre de la 27e journée du championnat L1, une rencontre qui sera diffusée en direct live Streaming et dont la retransmission sera en direct à la télévision. Dimanche 02 mars 2014 ce soir à partir de 21h00, Paris-SG – OM, une diffusion en direct sur Canal+.

Le PSG et l’OM s’affrontent ce soir à l’occasion de la 27e journée du championnat dans un Parc des Princes qui sera plein à craquer acquis à la cause du club de la capitale, les supporters marseillais feront le déplacement pour encourager les siens afin de renter avec un bon résultat de Paris.

Le match de ce soir mobilisera certainement en dehors des 40 mille supporters qui seront présents au stade, des millions de téléspectateurs en France et même en dehors de l’hexagone.

Il est vrai que depuis que le PSG a pris une autre dimension, le club de la capitale a pris le dessus sur sur rival de toujours, mais il demeure toujours impossible de lancer des pronostics quant au résultat final.

L’objectif est clair et le même pour les deux équipes, le PSG cherchera à consolider sa première place au classement et de prendre plus d’écart sur Monaco défait hier à Saint-Etienne, Ibrahimovic et ses coéquipiers pourraient prendre 8 points d’avance sur leur dauphin en cas de victoire.

Marseille qui est actuellement à la 5e place, tentera de renter avec les points du match pour recoller au classement et retrouver au moins une place européenne.

Match PSG – OM en Direct Streaming

Le match entrant dans le cadre de la 27e journée de la ligue 1 ce soir entre le Paris-SG – Marseille sera retransmis en direct à la télévision sur Canal+. Dès 21h00, le coup d’envoi de Paris – Marseille en direct sera donné. A la télévision sur Canal+ ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de regarder PSG – OM en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.