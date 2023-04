Match en Direct Lille Ajaccio sur Internet et TV

Football championnat de France avec la 27e journée ce dimanche et le match Ajaccio – Lille en direct live Streaming et la retransmission de Ajaccio – Lille en direct à la télévision. Dimanche 02 mars 2014 à partir de 13h55, une retransmission en direct sur BeIN Sport.

Ajaccio et Lille s’affrontent ce dimanche après-midi à partir de 13h55 dans le cadre de la 27e journée du championnat de France de football, un match diffusé en direct sur BeIN Sport.

Un match entre deux extrêmes à savoir le LOSC qui occupe la 4e place du classement avec 46 points et Ajaccio lanterne rouge du championnat avec seulement 14 points.

Les Corses sont quasiment relégués et n’ont plus de grands espoirs pour le maintien en ligue 1 sauf d’essayer de glaner des points pour la confiance. Les hommes de Christian Bracconi restent sur deux défaites de suite et chercheront ce soir à renouer avec le victoire à l’occasion de la réception d’un gros morceau du championnat.

Les Dogues eux se sont rétrogradés au classement et ont perdu leur 3e place aux dépens de Saint-Etienne, mais en cas de victoire aujourd’hui, les hommes René Girard reprendront leur place au podium.

Les coéquipiers de Salomon Kalou ont subi deux matchs nuls lors des deux dernières journées, et doivent donc absolument retrouver leur couleur et n’ont plus droit pour perdre des points pour ne pas se faire distancer par les deux cadors de la tête à savoir le PSG et Monaco, surtout que Saint-Etienne est là pour guetter le moindre faux pas.

Le match Ajaccio – Lille sera retransmis en direct à la télévision sur BeIN Sport. A partir de 13h55, coup d'envoi de la rencontre entre Ajaccio – Lille en direct.