Streaming FC Bale Maccabi Tel Aviv en Video + Direct

Ligue Europa ce soir avec les 16e de finale retour et le match FC Bâle – Maccabi Tel Aviv en direct live Streaming et la retransmission de FC Bâle – Maccabi Tel Aviv en direct à la télévision. Jeudi 27 février 2014 à partir de 18h50, une retransmission en direct sur BeIN Sport.

Le FC Bâle reçoit le Maccabi Tel Aviv ce soir à partir de 18h50 pour le compte des 16e de finale retour de l’Europa League. Le match aller s’était soldé sur un score nul et vierge de (0-0) il y a une semaine et les Bâlois auront donc l’occasion ce soir de se qualifier aux huitièmes de finale surtout qu’ils jouent chez eux et devant leur public.

A Tel Aviv, les suisses avaient bien réussi leur mission pour laquelle ils se sont déplacés, à savoir ne pas concéder de buts, mais pour la rencontre de ce soir, la donne va certainement changer, et les Rhénans vont devoir partir de l’avant et chercher les offensives face à une bonne équipe de Maccabi.

Match FC Bâle – Maccabi Tel Aviv en Direct Streaming

Le match des 16e de finale de la ligue Europa entre FC Bâle – Maccabi Tel Aviv sera retransmis en direct à la télévision sur BeIN Sport. A partir de 18h50, coup d’envoi du match FC Bâle – Maccabi Tel Aviv en direct. A la télévision sur BeIN Sport ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de regarder FC Bâle – Maccabi Tel Aviv en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.

