Les sportifs accrocs aux objets connectés

En plus de leur utilité, les objets connectés sont une grande tendance dans tous les domaines. La nouveauté est que ces objets charment à présent les sportifs.

L’attirance pour les objets connectés englobe de plus en plus de personnes. Maintenant, ces objets sont convoités par les sportifs. Ainsi, montres, baskets, vêtements et autres objets utilisés fréquents par les sportifs deviennent connectés. Ils ont pour motif de mesurer les performances des utilisateurs.

Anne-Sophie Bordry, fondatrice du think tank Objets connectés et intelligents, explique que ces objets constituent une vraie industrie et non une simple tendance. Il y a quelques mois, un sondage Opinion Way montre que 42% des Français estiment qu’une application sur smartphone qui étudie les progrès des utilisateurs, serait capable de les mettre sur le bon chemin pour mieux gérer leur santé.

Malgré que le but de l’utilisation des objets connectés est de mesurer l’impact de l’activité sportive sur la santé, Anne-Sophie Bordry souligne que le lien avec le sport se modifie. En effet, les sportifs ne veulent plus surveiller l’effet de l’activité sur leur santé mais, plutôt, comparer leurs exploits avec leurs amis. Ainsi, la majorité des applications permet alors de partager ses performances sportives sur les réseaux sociaux.

