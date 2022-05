Marseille Lorient : Match de l’OM en Direct et Replay Video des Buts

Football ligue 1 et 26e journée ce samedi avec le match Olympique de Marseille – FC Lorient en direct live et la retransmission de Marseille – Lorient en direct à la télévision. Samedi 22 février 2014 à partir de 17h00, une retransmission en direct sur Canal+.

L’Olympique de Marseille accueille Lorient ce samedi à partir de 17h00 dans le cadre de la 26e journée du championnat de France. Marseille qui se trouve à la 5e place avec 40 points tentera de remporter les trois points pour se hisser au classement à la 4e place en attendant le match de Saint-Etienne qui se déplace à Bastia. Lorient est 11e avec 32 points et reste sur une défaite à domicile lors de la 25e journée, le match de ce samedi sera l’occasion pour les lorientais pour essayer de ramener un résultat positif du Vélodrome. Le club phocéen reste quant à lui sur un match nul à Saint-Etienne lors de la dernière journée. Les hommes de José Anigo ont enregistré 2 victoires lors de leur 5 derniers matchs en championnat. Il est à noter que Marseille a jusque là disputé 12 matchs à domicile avec à la clé 6 victoires, 2 nuls et 4 défaites. Lorient a de son coté fait 12 fois le déplacement loin de ses bases avec 3 victoires, 1 nul et un total de 8 défaites.

Match Olympique de Marseille – FC Lorient en Direct

Le match entre Marseille – Lorient sera retransmis en direct à la télévision sur Canal+. A partir de 17h00, coup d’envoi du match Marseille – Lorient en direct. A la télévision sur Canal+ ou en direct sur Internet. Il est aussi possible de regarder Marseille – Lorient : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.